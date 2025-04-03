Olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası emniyet harekete geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide" yaşanan olaylara ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a aykırı hareket eden kişilerin kimlikleri belirlendi.

52 bin 152 taraftarın tribünlerde yer aldığı karşılaşmada, "4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere", çeşitli suçlardan toplam 43 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu suçlamalar arasında "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması", "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gibi maddeler yer aldı.