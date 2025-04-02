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Fenerbahçe'den derbi öncesi paylaşım! "Sen bu takımın ruhusun"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, zorlu randevu öncesinde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak taraftarlarına seslendi.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:51
Fenerbahçe’den derbi öncesi paylaşım! Sen bu takımın ruhusun

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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde taraftarı öncesinde dikkat çeken bir paylaştım yaptı.

Sarı-Lacivertliler, "BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI: SEN BU TAKIMIN RUHUSUN!" başlığıyla paylaştığı mesajda, taraftara seslendi.

İşte o açıklama;

"Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor.

Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın!

Bu akşam Kadıköy sarı lacivert olacak,

Saracoğlu sevgimizle,

Gökyüzü sesimizle çınlayacak!

Tribünün sesi Takımımızı sarıp sarmalayacak!

Göğsümüzde arma Fenerbahçe aşkımızla çarpacak!

90 dakika boyunca aklımız düşüncemiz bir, yüreğimiz bir: Sadece Fenerbahçe!

İlk düdükle birlikte kalbimiz sahada atacak, her pasta, her ikili mücadelede biz de orada olacağız.

Son ana kadar hep birlikte!

Unutma! Sen bu takımın ruhusun!

Takım Taraftar birlikte odaklanacak, galibiyet için sonuna kadar savaşacağız…

Bugün omuz omuza, son düdüğe kadar takımın yanında olacağız…"

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