Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer!

YÖNETİMDEN PRİM SÖZÜ Fenerbahçe yönetimi, kalan maçların kazanılması halinde futbolculara bir söz verdi.



Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında şampiyonluk yolunda umutlanan sarı-lacivertlilerde yönetim kalan maçlar için ekstra prim belirledi.



Tüm maçların kazanılması halinde şampiyonluğun geleceğine inanan yönetim, oyunculara puan kaybı yaşanmaması halinde gerekenin fazlasıyla yapılacağının sözünü verdi.

DERBİ ÖNCESİ ÖZEL TOPLANTI Süper Lig'de zirve heyecanı her hafta farklı bir boyut kazanıyor. Milli ara öncesi Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takılmasıyla birlikte Galatasaray, 1 maç fazlasıyla farkı 9 puana çıkarmıştı. Bu hafta işler değişti.



Önce Sarı-Lacivertliler Bodrumspor'u yendi, ardından derbide Beşiktaş, Galatasaray'a bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Fark 6 puana indi.



Samandıra'daki idmanda teknik ekip ve oyuncular, zorlu maç öncesi bayramlaştı. Takım, bu moralin ardından galibiyet için taktiksel çalışmalara yoğunlaştı. Teknik direktör Jose Mourinho, derbiyi kazanan Beşiktaş'ın ardından oyuncularına bir konuşma yaparak şampiyonluk yolunda hala iddialı olduklarını vurguladı.



Beşiktaş'ın derbi zaferi adeta Fenerbahçe'ye bayram hediyesi oldu. Jose Mourinho'nun şampiyonluğa olan inancı iyice arttı. Dünyaca ünlü teknik adam, pazar günü yapılan antrenmanda takımına bir konuşma yapıp şunları söyledi:





"TARAFTARIMIZA ÇİFTE BAYRAM YAŞATALIM"



"Biz ve siz, bu tür baskıları defalarca yaşadık. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor ve futbol her an değişebilir. Galatasaray ile oynayacağımız maç, sadece kupada değil, şampiyonluk yarışında da çok kritik. Kazanırsak psikolojik üstünlük elde edeceğiz ve Trabzonspor'u da yenerek farkı 3'e indireceğiz. Taraftarlarımıza bir bayram sevinci daha yaşatabiliriz!"

ÇİFTE KUPA HAYALİ 2 sezondur üst üste ligde ipi göğüsleyen Galatasaray ve 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe arasında yaşanan psikolojik rekabetin akıbeti, bu hafta belli olacak.



Beşiktaş'ın derbiyi kazanmasıyla birlikte farkı 9 puana çıkarma şansını kaçıran Sarı-Kırmızılılar, 6 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dikkat kesildi.



Sarı lacivertliler evinde Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarırsa, bitime 8 hafta kala yarışta farkı 3 puana düşürecek. Ancak Galatasaray'ın halen 6 puanlık şansı ve ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.



