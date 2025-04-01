Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de hedef, sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek.
Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesiyle büyük bir moral kazanan Kanarya, kupa maçında da ezeli rakibi ile karşılaşacak.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de hedef, sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek.
Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesiyle büyük bir moral kazanan Kanarya, kupa maçında da ezeli rakibi ile karşılaşacak.
DERBİ ÖNCESİ İKİ MÜJDE
Fred'in Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası maçına yetişmesi bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligdeki Bodrum FK maçında forma giyememişti.
Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu 4 gol attı ve 8 asist yaptı.
ÇAĞLAR DA TAKIMLA ÇALIŞTI
Öte yandan Fred ile birlikte sakatlığını atlatan bir diğer isim Çağlar Söyüncü de Galatasaray derbisi öncesi ilk antrenmanda takımla çalıştı.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos da bir süredir takımla çalışmalarını sürdürüyordu.
YÖNETİMDEN PRİM SÖZÜ
Fenerbahçe yönetimi, kalan maçların kazanılması halinde futbolculara bir söz verdi.
Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında şampiyonluk yolunda umutlanan sarı-lacivertlilerde yönetim kalan maçlar için ekstra prim belirledi.
Tüm maçların kazanılması halinde şampiyonluğun geleceğine inanan yönetim, oyunculara puan kaybı yaşanmaması halinde gerekenin fazlasıyla yapılacağının sözünü verdi.
DERBİ ÖNCESİ ÖZEL TOPLANTI
Süper Lig'de zirve heyecanı her hafta farklı bir boyut kazanıyor. Milli ara öncesi Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takılmasıyla birlikte Galatasaray, 1 maç fazlasıyla farkı 9 puana çıkarmıştı. Bu hafta işler değişti.
Önce Sarı-Lacivertliler Bodrumspor'u yendi, ardından derbide Beşiktaş, Galatasaray'a bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Fark 6 puana indi.
Samandıra'daki idmanda teknik ekip ve oyuncular, zorlu maç öncesi bayramlaştı. Takım, bu moralin ardından galibiyet için taktiksel çalışmalara yoğunlaştı. Teknik direktör Jose Mourinho, derbiyi kazanan Beşiktaş'ın ardından oyuncularına bir konuşma yaparak şampiyonluk yolunda hala iddialı olduklarını vurguladı.
Beşiktaş'ın derbi zaferi adeta Fenerbahçe'ye bayram hediyesi oldu. Jose Mourinho'nun şampiyonluğa olan inancı iyice arttı. Dünyaca ünlü teknik adam, pazar günü yapılan antrenmanda takımına bir konuşma yapıp şunları söyledi:
"TARAFTARIMIZA ÇİFTE BAYRAM YAŞATALIM"
"Biz ve siz, bu tür baskıları defalarca yaşadık. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor ve futbol her an değişebilir. Galatasaray ile oynayacağımız maç, sadece kupada değil, şampiyonluk yarışında da çok kritik. Kazanırsak psikolojik üstünlük elde edeceğiz ve Trabzonspor'u da yenerek farkı 3'e indireceğiz. Taraftarlarımıza bir bayram sevinci daha yaşatabiliriz!"
ÇİFTE KUPA HAYALİ
2 sezondur üst üste ligde ipi göğüsleyen Galatasaray ve 11 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe arasında yaşanan psikolojik rekabetin akıbeti, bu hafta belli olacak.
Beşiktaş'ın derbiyi kazanmasıyla birlikte farkı 9 puana çıkarma şansını kaçıran Sarı-Kırmızılılar, 6 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına dikkat kesildi.
Sarı lacivertliler evinde Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarırsa, bitime 8 hafta kala yarışta farkı 3 puana düşürecek. Ancak Galatasaray'ın halen 6 puanlık şansı ve ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.
FENERBAHÇE İÇİN DAHA KRİTİK
Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre kazanan doğrudan yarı finale uzanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçerse çifte kupanın hayalini kuracak. Ancak Fenerbahçe cephesinde bu maçın önemi daha kritik. Galatasaray kaybetse dahi ligdeki yarışta üstünlüğü elinde bulunduruyor. 6 puan geride olan Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde ezeli rakibine ikinci kez kaybederse 2 önemli kulvarı kupasız bitirme ihtimaliyle yüzleşebilir; Jose Mourinho'nun sonu gelebilir...
SÜPER KUPA'DA YENİ FORMAT
Öte yandan yeni sezonda Süper Kupa dörtlü format şeklinde oynanacak. TFF'nin açıkladığı yeni sisteme göre Süper Kupa; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu ve ikincisi, Türkiye Kupası şampiyonu ve finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde yapılacak. Şu anki lig sıralamasına göre Fenerbahçe de Galatasaray da, Süper Kupa finallerinde yer alabiliyor. Çifte kupayı kazanmayı başaran takım, dörtlü finalden de galip çıkması halinde yeni sezonu üç şampiyonlukla açma mutluluğunu yaşayacak.
MAXIMIN'DEN BÜYÜK DEĞİŞİM
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin arasındaki buzlar eridi.
Tecrübeli teknik adamdan özür dileyen Maximin, disiplinsiz davranışlarından uzaklaştı ve 2 maç aradan sonra kadroya alındı.
Çalışma temposu ve idman saatlerine dikkat etmeye başlayan Maximin, kalan haftalarda da takıma katkı sağlamak istiyor.
SKRINIAR MESAİSİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferinin ilk gününden beri hiçbir şekilde vazgeçmediği Milan Skriniar'ın kadroda tutulmasını bekliyor.
Tottenham'ın ilgilendiği oyuncu için Sarı-Lacivertliler, PSG ile masaya oturup anlaşma zemini kovalıyor ve Slovak stoperin bonservisini yakın zamanda almak istiyor.
PREMIER LİG HAYALİ
Yaklaşık 10 milyon euro karşılığında bonservisinin alınması beklenen Skriniar'ın Premier Lig hayali sebebiyle Fenerbahçe yönetimi hızlı davranacak.
Tecrübeli stoperin Premier Lig'den beklediği gibi bir teklif alamaması halinde Fenerbahçe ile uzun süreli bir kontrat yapıp kariyerine Kadıköy'de devam etmek istediği kaydedildi.
KOVACIC BOMBASI
Transferde birçok mevkiye önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Mourinho'nun çok istediği Mateo Kovacic'i yakın markaja aldı.
Kanarya, Manchester City'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Menajer transfere yeşil ışık yakarken sarı-lacivertli yönetim de Kovacic için maddi olarak şartları zorlama kararı aldı.
Hırvat yıldızın da bir süredir Fenerbahçe'yi takip ettiği belirlendi.