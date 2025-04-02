Carlo Ancelotti’nin başı dertte! Vergi kaçırma davasında ifade verdi

Mahkeme binasına girişte kısa bir açıklama yapan Ancelotti, daha önce olduğu gibi suçsuz olduğunu yinelediğini ve herhangi bir uzlaşma için değil, yalnızca ifade vermek amacıyla mahkemeye geldiğini belirtti.

İddialara göre, Ancelotti'nin Real Madrid'deki ilk döneminde 2014 yılında 386 bin 361 avro, 2015 yılında ise 675 bin 718 avro olmak üzere toplamda 1 milyon 62 bin avro vergi kaçırdığı öne sürülüyor.

Savcılık, deneyimli teknik direktör hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ederken, aynı zamanda vergi borcunun haciz yoluyla tahsil edilmesini ve cezalarla birlikte toplamda 3 milyon 186 bin 237 avro ödemesini istiyor.

Carlo Ancelotti ise tüm suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu savunmaya devam ediyor.