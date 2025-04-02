Derrick Köhn kararı verildi! Galatasaray için beklenmedik süreç

Alman mdyasında yer alan göre, İtalya Serie A temsilcisi Udinese Calcio ile ismi açıklanmayan bir Bundesliga kulübü, Derrick Köhn için girişimlerde bulundu. Köhn'ün Galatasaray'dan 5.125 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralandığı Werder Bremen'in, bu miktarı ödemesinin zor olduğu ifade ediliyor.