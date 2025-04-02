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Derrick Köhn kararı verildi! Galatasaray için beklenmedik süreç

Galatasaray’ın sezon başında 26 yaşındaki sol beki Derrick Köhn’ü Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen’e kiralaması sonrası, oyuncunun geleceği merak konusu oldu. Yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:28
Derrick Köhn kararı verildi! Galatasaray için beklenmedik süreç

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Alman mdyasında yer alan göre, İtalya Serie A temsilcisi Udinese Calcio ile ismi açıklanmayan bir Bundesliga kulübü, Derrick Köhn için girişimlerde bulundu. Köhn'ün Galatasaray'dan 5.125 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralandığı Werder Bremen'in, bu miktarı ödemesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Derrick Köhn (Takvim Foto Arşiv)Derrick Köhn (Takvim Foto Arşiv)

PAZARLIK YAPILACAK

Yeşil-Beyazlılar'ın, daha uygun şartlarla ve serbest pazarlık yoluyla Derrick Köhn'ü uzun vadeli kadro planlamasına dahil etmek istediği belirtiliyor.

Derrick Köhn (Takvim Foto Arşiv)Derrick Köhn (Takvim Foto Arşiv)

DÜŞÜŞ YAŞADI

Bu sezon Werder Bremen formasıyla 22 maça çıkan Derrick Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sezonun ilk yarısında güçlü bir performans ortaya koyan Köhn, ikinci yarıda ise formunda gözle görülür bir düşüş yaşadı ve üst üste üç maçta kadroya alınmadı.

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