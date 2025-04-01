TFF Süper Lig’in 29. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı! Derbideki kırmızı kart kararında ne konuşuldu?

Frankowski (AA)

FRANKOWSKI'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel kırmızı kart

Hakem: Tamam.

VAR: Ekrana git ve monitörü izle.

AVAR: Bariz gol şansından dolayı inceleme öneriyor.

VAR: Faul açık fakat bu gol şansı. Defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole gidebilir.

Hakem: Benim kararım direkt kırmızı kart.

VAR: Kesinlikle.