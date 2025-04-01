TFF Süper Lig’in 29. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı! Derbideki kırmızı kart kararında ne konuşuldu?

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde çıkan iki kırmızı kart gündeme oturmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, iki pozisyonun ardından yaşananlar paylaşıldı.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde çıkan iki kırmızı kart gündeme oturmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, iki pozisyonun ardından yaşananlar paylaşıldı.
FRANKOWSKI'NİN KIRMIZI KARTI
VAR: Sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel kırmızı kart
Hakem: Tamam.
VAR: Ekrana git ve monitörü izle.
AVAR: Bariz gol şansından dolayı inceleme öneriyor.
VAR: Faul açık fakat bu gol şansı. Defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole gidebilir.
Hakem: Benim kararım direkt kırmızı kart.
VAR: Kesinlikle.
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NUN KIRMIZI KARTI
VAR: Bu ciddi bir temas noktası. 9 numara. Şiddet içeren bir hareket. Baldıra taban.
Hakem: Teması gördüm.
VAR: Topla oynamaş ansının olmadığını görebilirsin.
Hakem: Kararım kırmızı kart.