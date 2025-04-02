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Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 2 eksik!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Nisan Perşembe günü Göztepe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:59
Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesi 2 eksik!

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.

Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

2 EKSİK

Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai forma giyemeyecek.

Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.

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