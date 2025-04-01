Victor Osimhen için transfer itirafı! "İşi mahvettiler"

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, Napoli'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiraladığı golcü futbolcu, yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Victor Osimhen (AA)
Galatasaray formasıyla bu sezon 31 maçta 26 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Osimhen, birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Ara transfer döneminde hakkında çıkan ayrılık iddialarına rağmen yıldız futbolcu Galatasaray'da kalmayı tercih etti.
Victor Osimhen (AA)
SEZON BAŞINDA CHELSEA'YE TRANSFERİ SON ANDA YATTI
Sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Simon Phillips, Nijeryalı golcünün sezon başında Chelsea'ye transfer olacağını ancak son anda bu transferin iptal olduğunu açıkladı.