Victor Osimhen için transfer itirafı! "İşi mahvettiler"

Victor Osimhen (AA)

Phillips, transferin iptal gerekçesi olarak "sözleşmedeki bonuslarla ilgili anlaşmazlığı" gösterdi. Ünlü gazeteci konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de işi mahvetti."