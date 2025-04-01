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Victor Osimhen için transfer itirafı! "İşi mahvettiler"

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdüren Victor Osimhen için transfer gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Nijeryalı yıldız hakkında dikkat çeken flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 18:59 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 18:59
Victor Osimhen için transfer itirafı! İşi mahvettiler

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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, Napoli'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiraladığı golcü futbolcu, yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Galatasaray formasıyla bu sezon 31 maçta 26 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Osimhen, birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Ara transfer döneminde hakkında çıkan ayrılık iddialarına rağmen yıldız futbolcu Galatasaray'da kalmayı tercih etti.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

SEZON BAŞINDA CHELSEA'YE TRANSFERİ SON ANDA YATTI
Sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılması beklenen Victor Osimhen hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Simon Phillips, Nijeryalı golcünün sezon başında Chelsea'ye transfer olacağını ancak son anda bu transferin iptal olduğunu açıkladı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Phillips, transferin iptal gerekçesi olarak "sözleşmedeki bonuslarla ilgili anlaşmazlığı" gösterdi. Ünlü gazeteci konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de işi mahvetti."

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