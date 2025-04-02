CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor. Bu önemli mücadele Papara Park'ta oynanacak ve karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Peki Trabzonspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte maç takvimi.