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CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile Bodrumspor mücadele verecek. Trabzonspor-Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi soruları merak ediliyor. Peki Trabzonspor-Bodrumspor maçı canlı nereden izlenir? İşte konuya dair bilgiler…

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:30
CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk ediyor. Bu önemli mücadele Papara Park'ta oynanacak ve karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Peki Trabzonspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte maç takvimi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TRABZONSPOR-BODRUMSPOR SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Bodrum FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 17.45'te yayınlanıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, A Spor kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

TRABZONSPOR-BODRUMSPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Trabzonspor ile Bodrum FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 17.45'te A Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ


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