ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, kendi sahasında Beşiktaş BOA'yı konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler, etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 91-42 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve seride 1-0 üstünlük sağladı.
Fenerbahçe Opet, şampiyonluk iddiasını sürdürdüğü sezonda çok önemli bir galibiyet aldı (AA)
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ YARI FİNALE NASIL GELDİ?
Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 2-0'lık seriyle geçerek adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş BOA ise normal sezonu beşinci sırada bitirdi. Çeyrek finalde Emlak Konut ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, seride 1-0 geriye düşmesine rağmen üst üste iki galibiyetle durumu 2-1'e getirerek yarı final bileti aldı.
Serinin ikinci maçı 3 Nisan'da oynanacak (AA)
SERİNİN İKİNCİ MAÇI 3 NİSAN'DA
Yarı final serisinde iki galibiyet elde eden takım, finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Serinin ikinci karşılaşması, 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.