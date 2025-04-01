ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, kendi sahasında Beşiktaş BOA'yı konuk etti. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler, etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 91-42 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve seride 1-0 üstünlük sağladı.