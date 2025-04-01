Trabzonspor U19 - Inter U19 | CANLI

Bu sezon katıldığı Gençlik Ligi'nde tarih yazmayı başaran ve çeyrek finale kalan ilk Türk takımı olan Trabzonspor U19 Takımı, Inter U19'u Papara Park'ta konuk ediyor.
Bu sezon katıldığı Gençlik Ligi'nde tarih yazmayı başaran ve çeyrek finale kalan ilk Türk takımı olan Trabzonspor U19 Takımı, Inter U19'u Papara Park'ta konuk ediyor.
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Trabzonspor U19 - Inter U 19 maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Taha, Arda, Bican, Alihan, Salih, Baron, Onuralp, Ömer Faruk, Abdurrahman
Inter U19: Calligaris, Cocchi, Alexlou, Garonetti, Della Mora, Topalovic, Zanchetta, Venturini, De Pieri, Spinacce, Mosconi
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?
Turnuvaya 2. Tur'dan merhaba diyen Trabzonspor 19 Takımı, Buducnost U19'u 3-1 ve 5-2'lik sonuçlarla eledi ve 3. Tur'a yükseldi. Sarajevo ile Bosna Hersek'te 2-2 berabere kalan temsilcimiz, evindeki mücadeleden 6-1 galip ayrılarak Son 32 Turu'na adını yazdırdı. Bu turda Juventus'u 1-0 ile saf dışı bırakan Fırtına'nın Son 16 Turu'ndaki rakibi ise Atalanta oldu. Bergamo ekibini 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelede penaltılarla eleyen Eyüp Saka'nın öğrencileri Inter ile eşleşti.
DÖRTLÜ FİNAL İSVİÇRE'DE
Trabzonspor U19 Takımı, Inter'i elemesi halinde İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanacak. 25 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarını kazanan takımlar, 28 Nisan'da kupayı müzesine götürebilmek için karşılaşacak.
Temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
REKOR TRABZONSPOR'UN
Kritik maç öncesinde tüm tribünleri dolduran Trabzonspor taraftarları, 2017-2018 sezonunda Real Madrid ile FC Krasnodar arasında oynanan ve 32.510 kişiyle kırılan seyirci rekorunu geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Yoğun ilgi nedeniyle, statta misafir takım tribünü de bordo-mavili taraftarlar için açıldı.