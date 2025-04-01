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Trabzonspor U19 - Inter U19 | CANLI

Ülkemizi Gençlik Ligi'nde temsil eden Trabzonspor U19 Takımı, çeyrek final mücadelesinde Inter U19 ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer üçüncü kez bir İtalyan ekibini eleyerek İsviçre'deki dörtlü finale adını yazdırmak amacında. Trabzonspor U19 - Inter U 19 maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 18:10
Trabzonspor U19 - Inter U19 | CANLI

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Bu sezon katıldığı Gençlik Ligi'nde tarih yazmayı başaran ve çeyrek finale kalan ilk Türk takımı olan Trabzonspor U19 Takımı, Inter U19'u Papara Park'ta konuk ediyor.

CANLI TAKİP

Trabzonspor U19 - Inter U 19 maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Taha, Arda, Bican, Alihan, Salih, Baron, Onuralp, Ömer Faruk, Abdurrahman

Inter U19: Calligaris, Cocchi, Alexlou, Garonetti, Della Mora, Topalovic, Zanchetta, Venturini, De Pieri, Spinacce, Mosconi

Ömer Faruk Duymaz (AA)Ömer Faruk Duymaz (AA)

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Turnuvaya 2. Tur'dan merhaba diyen Trabzonspor 19 Takımı, Buducnost U19'u 3-1 ve 5-2'lik sonuçlarla eledi ve 3. Tur'a yükseldi. Sarajevo ile Bosna Hersek'te 2-2 berabere kalan temsilcimiz, evindeki mücadeleden 6-1 galip ayrılarak Son 32 Turu'na adını yazdırdı. Bu turda Juventus'u 1-0 ile saf dışı bırakan Fırtına'nın Son 16 Turu'ndaki rakibi ise Atalanta oldu. Bergamo ekibini 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelede penaltılarla eleyen Eyüp Saka'nın öğrencileri Inter ile eşleşti.

Trabzonspor U19 Takımı, İsviçre'deki Dörtlü Final'de mücadele etmek istiyor (AA)Trabzonspor U19 Takımı, İsviçre'deki Dörtlü Final'de mücadele etmek istiyor (AA)

DÖRTLÜ FİNAL İSVİÇRE'DE

Trabzonspor U19 Takımı, Inter'i elemesi halinde İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanacak. 25 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarını kazanan takımlar, 28 Nisan'da kupayı müzesine götürebilmek için karşılaşacak.

Temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Trabzonspor U19 Takımı, Gençlik Ligi'nin seyirci rekorunu kırdı (Takvim Foto Arşiv)Trabzonspor U19 Takımı, Gençlik Ligi'nin seyirci rekorunu kırdı (Takvim Foto Arşiv)

REKOR TRABZONSPOR'UN

Kritik maç öncesinde tüm tribünleri dolduran Trabzonspor taraftarları, 2017-2018 sezonunda Real Madrid ile FC Krasnodar arasında oynanan ve 32.510 kişiyle kırılan seyirci rekorunu geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Yoğun ilgi nedeniyle, statta misafir takım tribünü de bordo-mavili taraftarlar için açıldı.

Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11i belirlediTrabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11i belirledi
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