Trabzonspor U19 - Inter U19 | CANLI

Bu sezon katıldığı Gençlik Ligi 'nde tarih yazmayı başaran ve çeyrek finale kalan ilk Türk takımı olan Trabzonspor U19 Takımı, Inter U19 'u Papara Park'ta konuk ediyor.

Ömer Faruk Duymaz (AA)

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Turnuvaya 2. Tur'dan merhaba diyen Trabzonspor 19 Takımı, Buducnost U19'u 3-1 ve 5-2'lik sonuçlarla eledi ve 3. Tur'a yükseldi. Sarajevo ile Bosna Hersek'te 2-2 berabere kalan temsilcimiz, evindeki mücadeleden 6-1 galip ayrılarak Son 32 Turu'na adını yazdırdı. Bu turda Juventus'u 1-0 ile saf dışı bırakan Fırtına'nın Son 16 Turu'ndaki rakibi ise Atalanta oldu. Bergamo ekibini 120 dakikası 0-0 sona eren mücadelede penaltılarla eleyen Eyüp Saka'nın öğrencileri Inter ile eşleşti.