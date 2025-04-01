Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



YARI FİNAL AŞKINA



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.



Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.