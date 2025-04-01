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Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11'i belirledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Bodro mavililer sahasında Bodrum FK ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Fırtına'da teknik direktör Fatih Tekke, zorlu maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte maça dair bilgiler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 14:17
Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.


YARI FİNAL AŞKINA

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.


FIRTINA'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

Bu isimlerin Bodrum FK karşısında forma giymeleri beklenmiyor.


MUHTEMEL 11

Trabzonspor'un Bodrum FK karşısında maça şu 11'le çıkması bekleniyor;

Uğurcan, Pedro, Mustafa, Serdar, Okay, Lundstram, Mendy, Vişça, Zubkov, Ozan (Cham), Banza.

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Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi
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