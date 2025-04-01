Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
YARI FİNAL AŞKINA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
FIRTINA'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.
Bu isimlerin Bodrum FK karşısında forma giymeleri beklenmiyor.
MUHTEMEL 11
Trabzonspor'un Bodrum FK karşısında maça şu 11'le çıkması bekleniyor;
Uğurcan, Pedro, Mustafa, Serdar, Okay, Lundstram, Mendy, Vişça, Zubkov, Ozan (Cham), Banza.