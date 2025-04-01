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Konyaspor - İskenderunspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası, çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Konyaspor ile İskenderunspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak adını son dört takım arasına yazdırabilmek. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 20:28 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 20:29
Konyaspor - İskenderunspor | CANLI

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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde İskenderunspor ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI YAYIN

A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Konyaspor adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor (İHA)Konyaspor adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor (İHA)

KONYASPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

KONYASPOR:

İSKENDERUNSPOR:

İskenderunspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sürpriz takımı olmayı başardı (DHAİskenderunspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sürpriz takımı olmayı başardı (DHA

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

2 Nisan 2025 Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.30 Fenerbahçe Galatasaray

3 Nisan 2025 Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe