Konyaspor - İskenderunspor | CANLI

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde İskenderunspor ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI YAYIN
A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde İskenderunspor ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI YAYIN
A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
KONYASPOR - İSKENDERUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
KONYASPOR:
İSKENDERUNSPOR:
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
2 Nisan 2025 Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.30 Fenerbahçe Galatasaray
3 Nisan 2025 Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe