Trabzonspor U19’dan Avrupa rekoru! Real Madrid’i geride bıraktılar

Trabzonspor U19 Takımı, çeyrek finale yükseldiği Gençlik Ligi 'nde Inter U19 ile kozlarını paylaştı. Bordo mavilileri binlerce taraftar tribünde destekledi. A Takım maçını aratmayan atmosfer aynı zamanda bir rekora da sahne oldu.

Trabzonspor U19 Takımı Türk futbolunda bir ilke imza attı (AA)

Karadeniz temsilcisi daha önce Real Madrid - Krasnodar karşılaşmasında 32.510 seyirci ile sahip olunan rekoru daha da geliştirerek 40 bin 368 taraftarla zirvenin yeni sahibi oldu. Tribünlerde yer kalmayınca konuk takım için ayrılan alanlar da açıldı.