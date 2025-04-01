Trabzonspor U19’dan Avrupa rekoru! Real Madrid’i geride bıraktılar

Trabzonspor U19 Takımı, çeyrek finale yükseldiği Gençlik Ligi'nde Inter U19 ile kozlarını paylaştı. Bordo mavilileri binlerce taraftar tribünde destekledi. A Takım maçını aratmayan atmosfer aynı zamanda bir rekora da sahne oldu.
Trabzonspor U19 Takımı, çeyrek finale yükseldiği Gençlik Ligi'nde Inter U19 ile kozlarını paylaştı. Bordo mavilileri binlerce taraftar tribünde destekledi. A Takım maçını aratmayan atmosfer aynı zamanda bir rekora da sahne oldu.
Karadeniz temsilcisi daha önce Real Madrid - Krasnodar karşılaşmasında 32.510 seyirci ile sahip olunan rekoru daha da geliştirerek 40 bin 368 taraftarla zirvenin yeni sahibi oldu. Tribünlerde yer kalmayınca konuk takım için ayrılan alanlar da açıldı.
Avrupa Gençlik Ligi'nde en çok taraftarla izlenen maçlar
2017-18 | Krasnodar - Real Madrid: 32.510
2023-24 | Union Berlin - Real Madrid: 20.744
2021-22 | Deportivo La Coruna - Dinamo Moskova: 20.115
2023-24 | FC Nantes - Kopenhag: 19.301
2021-22 | Dortmund - Atletico Madrid: 19.300
2015-16 | Astana - Benfica: 17.000
2022-23 | Dortmund - Dinamo Zagreb: 16.000
2023-24 | FC Nantes - Sevilla: 13.377
2014-15 | Anderlecht - FC Poto: 13.162
2024-25 | Trabzonspor - Anderlecht: 13.102
2014-15 | Anderlecht - Barcelona: 12.871
2023-24 | Nantes - Helsinki: 12.459