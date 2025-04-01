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Kadıköy'de Osimhen planı!

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasında değişime gidiyor. Kadıköy deplasmanında Alvaro Morata'yı kulübeye çekmeyi planlayan Okan Buruk, Osimhen'i tek forvet olarak kullanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 15:23
Kadıköy’de Osimhen planı!

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Beşiktaş derbisinde 10 kişi kalmasına rağmen Morata'yı oyundan çıkarmayan Okan Buruk, bu tercihi nedeniyle eleştirildi.

On numara rolünde aksayan İspanyol forvet, 90 dakika boyunca sahadaki en etkisiz isimdi. Beşiktaş yenilgisinin analizini yapan Buruk, Fenerbahçe planında Morata'yı ilk 11'de düşünmüyor.

Kupadaki derbide tek forvet olarak Osimhen görev yapacak. Nijeryalı yıldızı sezonun ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta olduğu gibi Dries Mertens tamamlayacak.

HÜCUMDA PLANLAR BU KEZ FARKLI

Morata'yı kulübeye çekme kararı alan Okan Buruk, hücum hattını birlikte oynama alışkanlığı olan Barış Alper, Yunus, Mertens ve Osimhen'den kuracak.

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