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Jelert'in dakikası 85 bin TL!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Elias Jelert'in dakika ücreti 85 bin TL'ye geldi. Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunan ve genelde Okan Buruk'un yanında oturan Danimarkalı oyuncunun gelecek sezonki durumunun ne olacağı da merak konusu...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:15
Jelert’in dakikası 85 bin TL!

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Galatasaray'da Victor Osimhen gibi transfer başarısının yanında transfer başarısızlıkları da konuşuluyor. Onlardan birisi de Elias Jelert...

Sezon başında Kopenhag'dan 9 milyon Euro karşılığı alınan ve kendisine bir sezon için 900 bin Euro maaş ödenen genç sağ bek, cep yaktı. Şu ana kadar 19 maçta 481 dakika sahada kalan 21 yaşındaki ismin bonsrvis yllık ücreti kıyaslandığında dakikası 20.5 bin Euro'ya (85 bin TL) denk geldi.

Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunan ve genelde Okan Buruk'un yanında oturan Danimarkalı oyuncunun gelecek sezonki durumunun ne olacağı da merak konusu haline geldi.

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