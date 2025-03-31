Fatih Tekke’nin derbi planı hazır! Fenerbahçe’yi bu taktikle yıkacak

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Başakşehir'i 3-0 yenerek Trabzonspor kariyerine başlayan Fatih Tekke, Göztepe karşısında takımının 1 puanla yetinmesi sonrasında ilk kez kayıp yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcının ligdeki bir sonraki hedefi ise Fenerbahçe derbisi. Kadıköy'de oynanacak dev maç öncesi hazırlıklar devam ediyor. Tekke'nin planı ise hazır.

Trabzonspor Göztepe ile 1-1 berabere kaldı (AA) ÖNCELİK BODRUM MAÇI Trabzonspor'da gözler her ne kadar Fenerbahçe derbisine çevrilse de ilk hedef Bodrum FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi. Son dönemde gösterdiği dikkat çeken performansın ardından Fenerbahçe'ye yenilen Ege temsilcisinin bu durumunun aldatıcı olabileceğini aktaran Tekke, öğrencilerinden galibiyet bekliyor. Ayrıca en gerçekçi hedef olarak devam edilen kupayı almak Avrupa biletinin de en kısa yolu.