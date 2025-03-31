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Fatih Tekke'nin derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi bu taktikle yıkacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 6 Nisan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, Kadıköy'den 3 puanla dönmenin hesaplarını yaparken planını da belirledi. Ayrıca eksiklerin dönmesiyle moraller de yerine geldi.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 18:32
Fatih Tekke’nin derbi planı hazır! Fenerbahçe’yi bu taktikle yıkacak

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Başakşehir'i 3-0 yenerek Trabzonspor kariyerine başlayan Fatih Tekke, Göztepe karşısında takımının 1 puanla yetinmesi sonrasında ilk kez kayıp yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcının ligdeki bir sonraki hedefi ise Fenerbahçe derbisi. Kadıköy'de oynanacak dev maç öncesi hazırlıklar devam ediyor. Tekke'nin planı ise hazır.

Trabzonspor Göztepe ile 1-1 berabere kaldı (AA)Trabzonspor Göztepe ile 1-1 berabere kaldı (AA)

ÖNCELİK BODRUM MAÇI

Trabzonspor'da gözler her ne kadar Fenerbahçe derbisine çevrilse de ilk hedef Bodrum FK ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi. Son dönemde gösterdiği dikkat çeken performansın ardından Fenerbahçe'ye yenilen Ege temsilcisinin bu durumunun aldatıcı olabileceğini aktaran Tekke, öğrencilerinden galibiyet bekliyor. Ayrıca en gerçekçi hedef olarak devam edilen kupayı almak Avrupa biletinin de en kısa yolu.

Edin Vişça (AA)Edin Vişça (AA)

SAKATLAR DÖNDÜ

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Serdar Saatçı ve Stefan Savic antrenmanlara katılmaya başladı. Hüseyin Türkmen ise bireysel olarak çalışıyor. Arseniy Batagov için ise seferberlik ilan edildi. Karşılaşmaya yetiştirilmesi adına yoğun çaba harcanıyor. Ayrıca cezasını tamamlayan Simon Banza da oynayabilecek.

Anthony Nwakaeme (AA)Anthony Nwakaeme (AA)

NWAKAEME BELİRSİZ

Süper Lig'de son olarak Eyüpspor karşılaşmasında forma giyen Anthony Nwakaeme, o günden bu yana 6, toplamda ise 13 maçta sahaya çıkamadı. Nijeryalı futbolcunun derbi öncesi de durumu net değil ve oynamaması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

John David Lundstram (AA)John David Lundstram (AA)

OYUN PLANI BELLİ!

Teknik direktör Fatih Tekke, geldiği günden bu yana en çok üzerinde durduğu ön alan baskısını oyuncularına Kadıköy'de uygulatmak için hazırlıyor. Fenerbahçe'yi bu taktikle karşılayacak deneyimli antrenör, bitirici ayaklarına da güveniyor. Geçen sezon yine çok da iyi bir durumda olmamasına rağmen deplasmandan galibiyetle dönen Trabzonspor, aynı başarıyı tekrarlamak amacında.

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