Fatih Tekke’nin derbi planı hazır! Fenerbahçe’yi bu taktikle yıkacak

Anthony Nwakaeme (AA)
NWAKAEME BELİRSİZ
Süper Lig'de son olarak Eyüpspor karşılaşmasında forma giyen Anthony Nwakaeme, o günden bu yana 6, toplamda ise 13 maçta sahaya çıkamadı. Nijeryalı futbolcunun derbi öncesi de durumu net değil ve oynamaması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.
John David Lundstram (AA)
OYUN PLANI BELLİ!
Teknik direktör Fatih Tekke, geldiği günden bu yana en çok üzerinde durduğu ön alan baskısını oyuncularına Kadıköy'de uygulatmak için hazırlıyor. Fenerbahçe'yi bu taktikle karşılayacak deneyimli antrenör, bitirici ayaklarına da güveniyor. Geçen sezon yine çok da iyi bir durumda olmamasına rağmen deplasmandan galibiyetle dönen Trabzonspor, aynı başarıyı tekrarlamak amacında.