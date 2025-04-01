SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Vitor Pereira için ayrılık çanları

Wolverhampton, sezon sonunda teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son vermeyi ve son olarak Roma'da görev yapan Daniele De Rossi'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 15:02
Vitor Pereira için ayrılık çanları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, teknik direktör Vitor Pereira'nın sezon performansından memnun değil ve yaz aylarında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İngiliz basınında Pereira yerine en çok konuşulan aday ise Daniele De Rossi.

Son olarak Roma'da görev yapan De Rossi'nin teknik direktörlüğe dönmeye istekli olduğu ve kulüple bir görüşme gerçekleştirdiği
belirtildi.

VITOR PEREIRA'NIN PERFORMANSI

Wolverhampton ile toplamda 16 maça çıkan Pereira, 7 galibiyet 2 beraberlik, 7 mağlubiyet topladı ve 1.44'lük puan ortalaması yakaladı.

Premier Lig ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Pereira ile Wolwes, 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?
Öcalan İmralı’daki aile ziyaretinde ne mesaj verdi? Gözler DEM heyetinin 4. ziyareti ve PKK’nın fesih kongresinde
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye sokak ve boykot uyarısı: Bedelini ödemeye hazır olmalılar! | 15 Temmuz hatırlatması!
CHP boşa yalvardı: İmamoğlu’na Batı’dan destek yok! Wall Street Journal: Avrupa Türkiye’ye muhtaç
Çin Tayvan’ı kuşattı: Asya Pasifik’i karıştıran tatbikat! Zamanlamaya dikkat
Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer!
Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! 35 yıllık eşi Selma Konak’ın haykırışı yürekleri dağladı
Batı Şeria’da İsrail’e Meta destek! Yasadışı Siyonist yerleşimlerine reklam İsrail ordusuna bağış
CHP’de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri’de İmamoğlu ile Özgür Özel’i yeme pazarlığı mı?
MEMUR VE İŞÇİ ALIMI SON DAKİKA: Nisan ayında kamuya 1.139 memur alımı başladı! İşte başvuru şartları
Kupada dev maç! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri ve tüm detaylar
Meteoroloji’den 10 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu
1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi
Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi
Özgür Özel, İmamoğlu grubuna çizik attı! Ağır topları gidiyor: CHP’de sessiz darbe hazırlığı
MİT’in çökerttiği siber casusluk şebekesinde FETÖ detayı: Firari Cevheri Güven’e belge sızdıkları tespit edildi
CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzluk çetesinin temellerini Beylikdüzü’nde attı
Vedat Milor’u rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiye’nin hakkını savundu İmamoğlu’nun gurmesi karşı çıktı: Bir daha düşün
Hasan İmamoğlu’ndan İncil’den alıntı beddua! Yunan basınında Ekrem İmamoğlu analizi: Greek City Times Rum dedi Protothema Pontus
Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...