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Yunus Akg'ün puan göndermesine Gabriel Paulista ve Joao Mario'dan yanıt

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi nefes kesti. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşma sonrası Yunus Akgün, ezeli rakipleri hakkında flaş ifadeler kullanırken siyah beyazlı ekibin oyuncularından yanıt gecikmedi.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 00:06 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 00:06
Yunus Akg’ün puan göndermesine Gabriel Paulista ve Joao Mario’dan yanıt

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Beşiktaş, Galatasaray'ı Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 yenerek puanını 47'ye yükseltti. Cimbom ise şampiyonluk yarışında yara aldı.

Yunus Akgün'den derbi sonrası olay sözler! Beşiktaş'ın yıldızlarından yanıt geldi

Yunus Akgün ve Arthur Masuaku (AA)Yunus Akgün ve Arthur Masuaku (AA)

"25 PUAN FARK OLDU"

Mücadelenin ardından konuşan Yunus Akgün, siyah beyazlılar hakkında; "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız. Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." dedi.

Gabriel Paulista (AA)Gabriel Paulista (AA)

"TEK NAMAĞLUP BEŞİKTAŞ'TIR"

Bu sözlere yanıt veren Paulista, "Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'tır. Çünkü namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır." diye konuştu.

Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

"YENİLDİKTEN SONA KONUŞABİLİR"

Joao Mario ise "Futbolda bugün vardır, an vardır. Bugün kazanmak için çıktık. Ligdeki durumu düşünmeden önemli olanın maçı kazanmak olduğunu bilerek çıktık. Yenildikten sonra böyle konuşabilir." sözlerini sarf etti.

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