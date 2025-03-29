Yunus Akg’ün puan göndermesine Gabriel Paulista ve Joao Mario’dan yanıt

Beşiktaş, Galatasaray'ı Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 yenerek puanını 47'ye yükseltti. Cimbom ise şampiyonluk yarışında yara aldı.
Beşiktaş, Galatasaray'ı Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 yenerek puanını 47'ye yükseltti. Cimbom ise şampiyonluk yarışında yara aldı.
"25 PUAN FARK OLDU"
Mücadelenin ardından konuşan Yunus Akgün, siyah beyazlılar hakkında; "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız. Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." dedi.
"YENİLDİKTEN SONA KONUŞABİLİR"
Joao Mario ise "Futbolda bugün vardır, an vardır. Bugün kazanmak için çıktık. Ligdeki durumu düşünmeden önemli olanın maçı kazanmak olduğunu bilerek çıktık. Yenildikten sonra böyle konuşabilir." sözlerini sarf etti.