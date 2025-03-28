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Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

Sezonu iki kupa ile tamamlamak isteyen Galatasaray'da yeni senenin hazırlıkları sürüyor. Dört koldan önemli isimlerle görüşen Cimbom'da yine şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturulmak isteniyor. Daha önce ret yanıtı veren yıldız futbolcu bu kez yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 17:30 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 17:30
Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

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Son dönemde yaptığı transferlerle dünyada ses getiren Galatasaray'da adres bu kez Florya değil Kemerburgaz olacak. Sarı kırmızılılar, yeni tesislerine indireceği yıldızlarla adından yine söz ettirmek amacında.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler iki derbiye çevrildi. Deplasmanda önce Beşiktaş ardından da Fenerbahçe ile karşılaşacak Aslan hem 3 puan hem de tur bileti ile sahadan ayrılmak amacında.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

SERİ 28 MAÇA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden tek ekip olan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesinde bu unvanını korumayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. O günden bu yana ligde çıktığı 28 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Aslan, bu süreçte 23 galibiyet ve 5 beraberlikle etkileyici bir performans sergiledi.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

DEPLASMANDA ZİRVEDE

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda deplasman karnesiyle dikkat çeken Galatasaray, dış sahadaki başarısıyla da zirvedeki yerini koruyor. Bu sezon şimdiye kadar deplasmanda 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelelerden 11 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak 35 puan toplamayı başardı. Cimbom, bu istatistikle ligin en başarılı deplasman takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

Son dış saha maçında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-1'lik skorla geçerek yenilmezlik serisini sürdürdü ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını pekiştirdi. Cimbom en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 yenildi.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

OSIMHEN ZİRVEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 22 lig maçına çıkan Osimhen, 20 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı. 26 yaşındaki golcü oyuncu, son 5 maçta da 8 gol atarak formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu etkileyici performansı sayesinde, gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

GEÇEN SEZON CİMBOM KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın 2016 yılında kullanıma açılan evi Tüpraş Stadyumu'nda ilk galibiyetini geçtiğimiz sezon elde etti. Galatasaray, bu zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak siyah-beyazlılara karşı olan şanssızlığını sonlandırdı.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

Ayrıca 30 Nisan 2023 tarihinden bu yana oynanan 3 karşılaşmayı da yine Cimbom kazandı.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

İKİ YILDIZ SINIRDA

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde iki önemli oyuncu kart sınırında bulunuyor. Victor Osimhen ve Roland Sallai, birer sarı kart daha görmeleri durumunda 31. haftada deplasmanda oynanacak Samsunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

DERBİLERDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 3 derbide de mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, evindeki mücadelede ise golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş ile Rams Park'ta oynanan derbiyi ise 2-1 kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Aslan, bu üç derbide toplam 5 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

YAZ GELMEDEN TALİP YAĞIYOR

Bu sezon başarısıyla adından söz ettiren Galatasaray'da yıldız futbolculara birçok takım talip. Ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Mauro Icardi dahi daha önce oynadığı ülkelerden isteniyor.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

İTALYA VEYA İSPANYA'YA DÖNEBİLİR

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sıraya girmiş durumda. Hem İtalya Serie A hem de İspanya La Liga'dan birçok takım, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

SERIE A DEVLERİ İSTİYOR

Başta Fiorentina, Atalanta, Napoli ve Roma olmak üzere Serie A kulüplerinin Icardi transferi için ciddi girişimlerde bulunması bekleniyor. Arjantinli golcünün İtalya'daki geçmişi ve tecrübesi, bu ilgiyi daha da artırıyor.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

LA LIGA'DA DA GÜNDEM O

İspanya'dan ise Real Sociedad, Girona ve Villarreal, Icardi için yarışa dahil oldu. Bu kulüplerin, yıldız oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettikleri ve yaz transfer döneminde resmi adımlar atmayı planladıkları ifade ediliyor.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

SAKATLIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 Süper Lig maçına çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılı forma altında toplamda 85 maçta 59 gol atan tecrübeli santrfor, etkileyici performansıyla Avrupa kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

Icardi'nin sakatlığını tamamen atlatmasının ardından transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor. Yaz transfer döneminde ise Galatasaray yönetiminin, birçok kulüpten resmi teklif alması kuvvetle muhtemel.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

AYRILIKLAR KAPIDA

Mauro Icardi'nin yanı sıra takımdan gönderilmek istenen bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Tekliflerin gelmesi halinde de gereken kolaylık sağlanacak.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

JELERT GÖNDERİLECEK

Sezon başında Kopenhag'dan alınan Elias Jelert, beklenen çıkışı yapamadı. Danimarkalı futbolcunun tecrübe kazanması için kiralanması ilk planda ancak dolgun bir teklif gelirse bonservisiyle de satılabilir.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

ALMANYA'YA DÖNEBİLİR

Kerem Demirbay'ın da düşen performansı ve yedek kulübesinde kalmasından dolayı Galatasaray devam etmeye sıcak bakmıyor. Yıldız orta sahanın Almanya'ya dönmesi gündemde.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

YUSUF YOLUN SONUNDA

Geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaratan Yusuf Demir de yine ayrılacak isimler arasında. Bonservisiyle veya kiralık olarak gönderilecek.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

MUSLERA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera henüz kariyerine nerede devam edeceğine karar vermedi. Ancak ailesinin ardından eşyalarının da bir kısmını ülkesine göndermesi ayrılacağı yönünde yorumlandı.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

MERTENS FARKLI HEDEFLERE YELKEN AÇABİLİR

Son iki şampiyonluğun mimarlarından biri olan Dries Mertens'in de kontratı sona eriyor. Belçikalı futbolcuyla yola devam edilmek istense de son dönemde düşen performansı nedeniyle kafalar karışmış durumda.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

Ayrıca Mertens'in ülkesine dönüp futbolcu yetiştirmek veya teknik direktörlüğe adım atmak gibi pek çok düşüncesinin bulunduğu yönünde iddialar Belçika basınında yer aldı. Deneyimli yıldız da Muslera gibi düşüncesini netleştirmedi.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

ERIKSEN BOMBASI

Sarı-Kırmızılı ekip, Manchester United'ın deneyimli orta saha oyuncusu Christian Eriksen ile gelecek sezon için temasa geçti. Galatasaray, 33 yaşındaki Danimarkalı yıldızı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma hedefinde.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

Daha önce milli takım kampında yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrasında futbola geri dönerek büyük bir başarıya imza atan Eriksen, Manchester United formasıyla 99 maça çıktı. Bu süreçte 7 gol atan ve 17 asist yapan tecrübeli oyuncu, İngiliz ekibinde kaptanlık pazubendini de taktı.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, ara transfer döneminde de Eriksen'le temas kurdu ancak o görüşmeler olumlu sonuçlanmadı. Ancak son yapılan görüşmelerde yıldız futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

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