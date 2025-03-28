Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

Son dönemde yaptığı transferlerle dünyada ses getiren Galatasaray'da adres bu kez Florya değil Kemerburgaz olacak. Sarı kırmızılılar, yeni tesislerine indireceği yıldızlarla adından yine söz ettirmek amacında.
Son dönemde yaptığı transferlerle dünyada ses getiren Galatasaray'da adres bu kez Florya değil Kemerburgaz olacak. Sarı kırmızılılar, yeni tesislerine indireceği yıldızlarla adından yine söz ettirmek amacında.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler iki derbiye çevrildi. Deplasmanda önce Beşiktaş ardından da Fenerbahçe ile karşılaşacak Aslan hem 3 puan hem de tur bileti ile sahadan ayrılmak amacında.
SERİ 28 MAÇA ÇIKTI
Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden tek ekip olan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesinde bu unvanını korumayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. O günden bu yana ligde çıktığı 28 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Aslan, bu süreçte 23 galibiyet ve 5 beraberlikle etkileyici bir performans sergiledi.
DEPLASMANDA ZİRVEDE
Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda deplasman karnesiyle dikkat çeken Galatasaray, dış sahadaki başarısıyla da zirvedeki yerini koruyor. Bu sezon şimdiye kadar deplasmanda 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelelerden 11 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak 35 puan toplamayı başardı. Cimbom, bu istatistikle ligin en başarılı deplasman takımı konumunda bulunuyor.
Son dış saha maçında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-1'lik skorla geçerek yenilmezlik serisini sürdürdü ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını pekiştirdi. Cimbom en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1 yenildi.
OSIMHEN ZİRVEDE
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 22 lig maçına çıkan Osimhen, 20 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı. 26 yaşındaki golcü oyuncu, son 5 maçta da 8 gol atarak formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu etkileyici performansı sayesinde, gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.
GEÇEN SEZON CİMBOM KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın 2016 yılında kullanıma açılan evi Tüpraş Stadyumu'nda ilk galibiyetini geçtiğimiz sezon elde etti. Galatasaray, bu zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak siyah-beyazlılara karşı olan şanssızlığını sonlandırdı.
Ayrıca 30 Nisan 2023 tarihinden bu yana oynanan 3 karşılaşmayı da yine Cimbom kazandı.
İKİ YILDIZ SINIRDA
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde iki önemli oyuncu kart sınırında bulunuyor. Victor Osimhen ve Roland Sallai, birer sarı kart daha görmeleri durumunda 31. haftada deplasmanda oynanacak Samsunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
DERBİLERDE KAYBETMEDİ
Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 3 derbide de mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, evindeki mücadelede ise golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş ile Rams Park'ta oynanan derbiyi ise 2-1 kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Aslan, bu üç derbide toplam 5 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
YAZ GELMEDEN TALİP YAĞIYOR
Bu sezon başarısıyla adından söz ettiren Galatasaray'da yıldız futbolculara birçok takım talip. Ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Mauro Icardi dahi daha önce oynadığı ülkelerden isteniyor.
İTALYA VEYA İSPANYA'YA DÖNEBİLİR
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sıraya girmiş durumda. Hem İtalya Serie A hem de İspanya La Liga'dan birçok takım, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
SERIE A DEVLERİ İSTİYOR
Başta Fiorentina, Atalanta, Napoli ve Roma olmak üzere Serie A kulüplerinin Icardi transferi için ciddi girişimlerde bulunması bekleniyor. Arjantinli golcünün İtalya'daki geçmişi ve tecrübesi, bu ilgiyi daha da artırıyor.
LA LIGA'DA DA GÜNDEM O
İspanya'dan ise Real Sociedad, Girona ve Villarreal, Icardi için yarışa dahil oldu. Bu kulüplerin, yıldız oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettikleri ve yaz transfer döneminde resmi adımlar atmayı planladıkları ifade ediliyor.
SAKATLIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 Süper Lig maçına çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sarı-kırmızılı forma altında toplamda 85 maçta 59 gol atan tecrübeli santrfor, etkileyici performansıyla Avrupa kulüplerinin radarında kalmaya devam ediyor.
Icardi'nin sakatlığını tamamen atlatmasının ardından transfer sürecinin netlik kazanması bekleniyor. Yaz transfer döneminde ise Galatasaray yönetiminin, birçok kulüpten resmi teklif alması kuvvetle muhtemel.
AYRILIKLAR KAPIDA
Mauro Icardi'nin yanı sıra takımdan gönderilmek istenen bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Tekliflerin gelmesi halinde de gereken kolaylık sağlanacak.
JELERT GÖNDERİLECEK
Sezon başında Kopenhag'dan alınan Elias Jelert, beklenen çıkışı yapamadı. Danimarkalı futbolcunun tecrübe kazanması için kiralanması ilk planda ancak dolgun bir teklif gelirse bonservisiyle de satılabilir.
ALMANYA'YA DÖNEBİLİR
Kerem Demirbay'ın da düşen performansı ve yedek kulübesinde kalmasından dolayı Galatasaray devam etmeye sıcak bakmıyor. Yıldız orta sahanın Almanya'ya dönmesi gündemde.
YUSUF YOLUN SONUNDA
Geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaratan Yusuf Demir de yine ayrılacak isimler arasında. Bonservisiyle veya kiralık olarak gönderilecek.
MUSLERA'NIN KARARI BEKLENİYOR
Uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera henüz kariyerine nerede devam edeceğine karar vermedi. Ancak ailesinin ardından eşyalarının da bir kısmını ülkesine göndermesi ayrılacağı yönünde yorumlandı.
MERTENS FARKLI HEDEFLERE YELKEN AÇABİLİR
Son iki şampiyonluğun mimarlarından biri olan Dries Mertens'in de kontratı sona eriyor. Belçikalı futbolcuyla yola devam edilmek istense de son dönemde düşen performansı nedeniyle kafalar karışmış durumda.
Ayrıca Mertens'in ülkesine dönüp futbolcu yetiştirmek veya teknik direktörlüğe adım atmak gibi pek çok düşüncesinin bulunduğu yönünde iddialar Belçika basınında yer aldı. Deneyimli yıldız da Muslera gibi düşüncesini netleştirmedi.
ERIKSEN BOMBASI
Sarı-Kırmızılı ekip, Manchester United'ın deneyimli orta saha oyuncusu Christian Eriksen ile gelecek sezon için temasa geçti. Galatasaray, 33 yaşındaki Danimarkalı yıldızı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma hedefinde.
Daha önce milli takım kampında yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrasında futbola geri dönerek büyük bir başarıya imza atan Eriksen, Manchester United formasıyla 99 maça çıktı. Bu süreçte 7 gol atan ve 17 asist yapan tecrübeli oyuncu, İngiliz ekibinde kaptanlık pazubendini de taktı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, ara transfer döneminde de Eriksen'le temas kurdu ancak o görüşmeler olumlu sonuçlanmadı. Ancak son yapılan görüşmelerde yıldız futbolcunun Galatasaray'a sıcak baktığı ifade ediliyor.