Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru

İKİ YILDIZ SINIRDA Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde iki önemli oyuncu kart sınırında bulunuyor. Victor Osimhen ve Roland Sallai, birer sarı kart daha görmeleri durumunda 31. haftada deplasmanda oynanacak Samsunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

DERBİLERDE KAYBETMEDİ Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 3 derbide de mağlubiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, evindeki mücadelede ise golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş ile Rams Park'ta oynanan derbiyi ise 2-1 kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Aslan, bu üç derbide toplam 5 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

YAZ GELMEDEN TALİP YAĞIYOR Bu sezon başarısıyla adından söz ettiren Galatasaray'da yıldız futbolculara birçok takım talip. Ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Mauro Icardi dahi daha önce oynadığı ülkelerden isteniyor.

İTALYA VEYA İSPANYA'YA DÖNEBİLİR Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mauro Icardi için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sıraya girmiş durumda. Hem İtalya Serie A hem de İspanya La Liga'dan birçok takım, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.