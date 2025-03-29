Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Kariyerinde farklı bir adım atması da söz konusu olan deneyimli eldiven için sezon sonu bekleniyor. 38 yaşındaki kalecinin ülkesine dönmesi yönünde fikri de sıcak tuttuğu biliniyor.
MUSLERA YERİNE TARNOVANU
Uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın ayrılması halinde kalenin emanet edileceği isim belli oldu. Sarı kırmızılıların listesindeki file bekçilerinin başında Stefan Tarnovanu var.
EN İYİLERDEN BİRİ
Stefan Tarnovanu, bu sezon hem kulübü FCSB'de hem de Romanya Milli Takımı'nda gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Romanya basını, yıldız ismi savunmanın komutanı Radu Drăgușin ile birlikte ülkenin en değerli oyuncuları arasında gösteriyor. Tarnovanu, bu sezon çıktığı 50 maçla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.
RESMİ ADIMLAR ATILACAK
Piyasa değeri 4.5 milyon Euro seviyesinde olan genç kalecinin FCSB ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray yönetimi, bu transfer için ciddi bir planlama içinde ve kısa süre içinde resmi adımların atılması bekleniyor.
Stefan Tarnovanu'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gözüküyor. Kariyerinde 1 Romanya ligi ve 1 Romanya Süper Kupası zaferi bulunuyor.