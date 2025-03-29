Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki sol bek için hem Fransız kulübüyle bonservisinin düşürülmesi hem de yaşadığı sakatlıkların ardından kadroda düşünülmediği için farklı takımlarla görüşülecek.

ELIAS JELERT Sezon başında takıma dahil edilen isimlerden biri olan Elias Jelert de yine listede yer alıyor. Beklentileri karşılayamayan Danimarkalı ile ilgili olarak Avrupa'nın majör liglerinden teklifler bekleniyor.

Yönetimin beklentisi 15 milyon euro civarında. Ara transfer döneminde Premier Lig ekipleriyle adı geçen genç sağ bek kiralık da gönderilebilir.

KEREM DEMİRBAY Bayer Leverkusen'den transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay da yine yolların ayrılabileceği isimlerden biri olarak göze çarpıyor.