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Galatasaray'da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılarda en önemli konuların başında kaleci hamlesi geliyor. Fernando Muslera'nın bugüne kadar anlaşmasını uzatmaya karar vermemesi ve imzaların atılmaması, ayrılık ihtimalini her geçen gün güçlendiriyor. Yönetim de her senaryoya hazırlıklı olabilmek adına listesini güçlü tutuyor. İşte gündeme gelen son isim...

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 16:10
Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

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Fenerbahçe ile birlikte bir kez daha mutlu sona ulaşabilmek adına kozlarını paylaşan Galatasaray'da sezon bitiminde beşinci yıldızı takmaktan başka bir şey düşünülmüyor. Teknik heyet ve futbolcular, kalan maçlarını da kazanarak sezonu namağlup bitirmek amacında.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Cimbom'da şimdiden gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Transferde yine birbirinden önemli yıldızlar İstanbul'a indirilecek. Bu sezon bazı oyuncularından önemli katkılar alan Galatasaray'da istenen seviyeye çıkamayan isimlerle yollar ayrılacak.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

AYRILIKLAR GÜNDEMDE

Liderin kadrosunda bulunan oyuncuların büyük bir bölümü farklı nedenlerden dolayı yazın takımdan gidebilir. Performanslarından dolayı transferin gözdesi olanlar da var kontratları konusunda henüz karar veremeyenler de. Ayrıca Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği bazı öğrencileriyle de anlaşılarak veya gelmesi halinde teklifler değerlendirilerek ayrılık gerçekleştirilecek.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

CARLOS CUESTA

Genk'ten 8 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Carlos Cuesta da gönderilecekler arasında bulunuyor. Kolombiyalı stoperin beklentilerin altında kalması hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Meksika'dan talibi olduğu bilinen 26 yaşındaki savunmacı için eğer teklif gelirse kolaylık sağlanacak. Ancak Aslan en az 5-6 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

METEHAN BALTACI

Bu sezon zaman zaman forma şansı bulsa da düzenli oynayamayan Metehan Baltacı da kiralık olarak yeniden gönderilebilir.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Genç stoperin bu kez Süper Lig'e kiralanması gündemde olacak. Şu an için bonservisli satış konusu sıcak değil.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

ISMAIL JAKOBS

Monaco'dan 1 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle takıma kazandırılan Ismail Jakobs da topun ağzında. Senegalli futbolcuya talip aranıyor.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki sol bek için hem Fransız kulübüyle bonservisinin düşürülmesi hem de yaşadığı sakatlıkların ardından kadroda düşünülmediği için farklı takımlarla görüşülecek.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

ELIAS JELERT

Sezon başında takıma dahil edilen isimlerden biri olan Elias Jelert de yine listede yer alıyor. Beklentileri karşılayamayan Danimarkalı ile ilgili olarak Avrupa'nın majör liglerinden teklifler bekleniyor.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Yönetimin beklentisi 15 milyon euro civarında. Ara transfer döneminde Premier Lig ekipleriyle adı geçen genç sağ bek kiralık da gönderilebilir.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

KEREM DEMİRBAY

Bayer Leverkusen'den transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay da yine yolların ayrılabileceği isimlerden biri olarak göze çarpıyor.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Bu sezon kadroda pek süre alamayan ve Mario Lemina'nın gelişi sonrasında formayı da unutan Kerem'in Almanya'ya dönmesi muhtemel olarak gözüküyor. Alman basınındaki haberlere göre de görüşmelere başladı.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

YUSUF DEMİR

Büyük çıkış yakaladığı Rapid Wien'deki performansını Galatasaray'da sürdüremeyen Yusuf Demir için de yolun sonu gözüktü. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun talipleri çıkması halinde kolaylık sağlanacak.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

6 milyon euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, bir dönem Basel'e de kiralanmış ancak İsviçre'de de beklentileri karşılayamamıştı.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

DRIES MERTENS

Belçikalı yıldızın durumu henüz net değil. 38 yaşında gösterdiği performansla takdir gören ancak son dönemde formasından uzak kalan Mertens kararını vermedi.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Farklı alternatifleri bulunan deneyimli 10 numara için yönetim de pazarlık masasında önerilerini sunacak. Mertens'in kariyerini teknik direktör olarak sürdürmek gibi bir düşüncesi de bulunuyor.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'ın efsaneleri arasına girmeyi başaran Fernando Muslera, kariyerinin son döneminde sarı kırmızılılarla ilişkisini noktalayabilir. Uruguaylı kaleci henüz sözleşme imzalamadı.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Kariyerinde farklı bir adım atması da söz konusu olan deneyimli eldiven için sezon sonu bekleniyor. 38 yaşındaki kalecinin ülkesine dönmesi yönünde fikri de sıcak tuttuğu biliniyor.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

MUSLERA YERİNE TARNOVANU

Uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın ayrılması halinde kalenin emanet edileceği isim belli oldu. Sarı kırmızılıların listesindeki file bekçilerinin başında Stefan Tarnovanu var.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

EN İYİLERDEN BİRİ

Stefan Tarnovanu, bu sezon hem kulübü FCSB'de hem de Romanya Milli Takımı'nda gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Romanya basını, yıldız ismi savunmanın komutanı Radu Drăgușin ile birlikte ülkenin en değerli oyuncuları arasında gösteriyor. Tarnovanu, bu sezon çıktığı 50 maçla takımının en önemli isimlerinden biri oldu.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Piyasa değeri 4.5 milyon Euro seviyesinde olan genç kalecinin FCSB ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray yönetimi, bu transfer için ciddi bir planlama içinde ve kısa süre içinde resmi adımların atılması bekleniyor.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Stefan Tarnovanu'nun güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gözüküyor. Kariyerinde 1 Romanya ligi ve 1 Romanya Süper Kupası zaferi bulunuyor.

Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

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