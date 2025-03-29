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Okan Buruk'tan yenilgi yorumu! "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Cimbom bu skorla ilk kez yenildi. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 23:36 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 23:36
Okan Buruk’tan yenilgi yorumu! Her şeye rağmen şampiyon olacağız

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yenilgiyi yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

İşte Buruk'un sözleri;

"Çok iyi başlamadık. Rakibimizin de çok net pozisyonları yoktu. Rakibimiz 60-65 metre top sürdü, yerimizi kaybettik. Davinson ve Frankowski dışarı yönlendirse bir şey olmayacaktı. Çok basit bir gol yedik. Rafa'nın en büyük özelliği hücum geçişliliğiydi. Geriye düştük, 10 kişi kaldık. Tam oyunun içine giremedik ve 10 kişi kaldık. Tartışılır bir pozisyon. Bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldik. İyi bir karakter ortaya koyduk. Golü bulduk, rakip kaleye gitmeye çalıştık. İkinci yarı golle başlayabilirdik. Beşiktaş takımı bugün çok emek verdiler. Tebrik ediyorum. Kötü yaptığımız şeyler, iyi oynayanlar, kötü oynayanlar kendi içimizde tartışacağız. Analizimizi yapacağız. Önemli bir avantajımız vardı, birazını kaybettik. Bu haftalarda hatalarımızı görüp ders çıkardığımızda neler yaptığımızı herkes gördü. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Onlar için de kritik bir maçtı. İlk defa yenilen bir takımdı. Bu motivasyonla oynadılar. Daha iyileri yapacağız. Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonu vardı. Çok net temas vardı. VAR karışabiliyor mu karışamıyor mu? Futbol tarihinde olmadığı kadar çok soru işaretlerimizin olduğu bir sezon geçiriyoruz. Bugün Fenerbahçe - Galatasaray maçına göre daha çok pozisyon oldu. Taraftarımız hiç merak etmesin onlara şampiyonluk yaşatacağız. Sahada daha çok kalacağız. Her şeye rağmen şampiyon olacağız. Galatasaray'ın milli takıma giden çok oyuncusu vardı. Beşiktaş bu açıdan şanslıydı. Oyuncuların takıma ve maça adapte olması..."

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