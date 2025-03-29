Ole Gunnar Soskjaer'den zafer açıklaması! "Gurur duyuyorum"

Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjar karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri;

" Kazandığımız derbilerde neyi doğu yaptığımızla ilgili olarak aslında ilk gole bakabiliriz. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık. 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet.

Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Orada daha agresif olabilirdik ama imkansız bir gol dediğim gibi. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.

Bazen iyi pozisyonlar bulmak için duran toplar önemli oluyor. Zeki oyuncularımız var. Fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Oraya ekstra bir oyuncu soktuk. Gedson'un golüyle çok büyük bir rahatlama yaşadık. Bu akşamın keyfini çıkartsın herkes."