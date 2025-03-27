Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

İrfan Can Eğribayat ise, sezona Altay'ın arkasında yedek olarak başlamıştı ancak bulduğu şansları değerlendirmeyi başardı. Son olarak Livakovic'in de yedeği konumundayken, başarılı performansı sayesinde kaleyi devralmayı başardı. 26 yaşındaki kaleci, gelecek sezonda da Fenerbahçe'nin kalesini koruma noktasında öne çıkan isimlerden biri olacak.

2 YILDIZA 7 TEKLİF Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden büyük ilgi var. Henüz mart ayı olmasına rağmen bu iki oyuncu için önemli kulüpler sıraya girmiş durumda.



Hem sarı-lacivertli formayla hem de A Milli Takım'da kendilerini gösteren Fenerbahçeli futbolcuların transferinde sezon sonunda rekabetin daha da artması bekleniyor. Yönetimin satma konusunda çok istekli olmadığı futbolcularla ilgili son durum şöyle:



NAPOLI 20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI



OĞUZ AYDIN: Bu sezon Fenerbahçe'de 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Milli forma ile Macaristan karşısında 2 maçta, 3 asist yapan futbolcu, İtalya, Fransa ve Hollanda liginde gündem oldu.



Napoli, Marsilya ve Ajax kanat oyuncusunu izlemeye devam ederken Fenerbahçe'ye ilgi mektupları ulaştı. Özellikle Napoli, Oğuz Aydın için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.