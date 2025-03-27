Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 10 yıllık hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar da şimdiden başladı.
Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.
GELECEK SEZON BAŞROLDELER
Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinden sapmasa da Mourinho'nun liderliğinde aynı sistemle yoluna devam etme kararı aldı ve oyuncuların bu sisteme uyum sağlaması için zaman kaybı yaşanmayacak. Bu doğrultuda, takımın sisteminde kritik rol oynayacak üç yeni oyuncu takıma dahil oldu. Bunlardan ilki Yusuf Akçiçek. Mourinho'nun genç oyuncuya gösterdiği güven, Yusuf'un kısa sürede A Milli Takım'a yükselmesini sağladı. Genç stoperin Avrupa'dan da ilgi gördüğü, ancak Fenerbahçe'nin onu tutmaya karar verdiği biliniyor.
Diğer önemli isim, Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın. Başlangıçta uyum problemi yaşasa da zamanla sistemin önemli bir parçası haline geldi ve A Milli Takım'a yükseldi. Oğuz, özellikle Macaristan maçlarında 3 asistle dikkat çekti.