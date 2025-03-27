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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı üzecek transfer!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı üzecek bir transfere imza atmanın peşinde. İşte o isim ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 09:10 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 09:10
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

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Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 10 yıllık hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar da şimdiden başladı.

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

GELECEK SEZON BAŞROLDELER

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinden sapmasa da Mourinho'nun liderliğinde aynı sistemle yoluna devam etme kararı aldı ve oyuncuların bu sisteme uyum sağlaması için zaman kaybı yaşanmayacak. Bu doğrultuda, takımın sisteminde kritik rol oynayacak üç yeni oyuncu takıma dahil oldu. Bunlardan ilki Yusuf Akçiçek. Mourinho'nun genç oyuncuya gösterdiği güven, Yusuf'un kısa sürede A Milli Takım'a yükselmesini sağladı. Genç stoperin Avrupa'dan da ilgi gördüğü, ancak Fenerbahçe'nin onu tutmaya karar verdiği biliniyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

Diğer önemli isim, Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın. Başlangıçta uyum problemi yaşasa da zamanla sistemin önemli bir parçası haline geldi ve A Milli Takım'a yükseldi. Oğuz, özellikle Macaristan maçlarında 3 asistle dikkat çekti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

İrfan Can Eğribayat ise, sezona Altay'ın arkasında yedek olarak başlamıştı ancak bulduğu şansları değerlendirmeyi başardı. Son olarak Livakovic'in de yedeği konumundayken, başarılı performansı sayesinde kaleyi devralmayı başardı. 26 yaşındaki kaleci, gelecek sezonda da Fenerbahçe'nin kalesini koruma noktasında öne çıkan isimlerden biri olacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

2 YILDIZA 7 TEKLİF

Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden büyük ilgi var. Henüz mart ayı olmasına rağmen bu iki oyuncu için önemli kulüpler sıraya girmiş durumda.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

Hem sarı-lacivertli formayla hem de A Milli Takım'da kendilerini gösteren Fenerbahçeli futbolcuların transferinde sezon sonunda rekabetin daha da artması bekleniyor. Yönetimin satma konusunda çok istekli olmadığı futbolcularla ilgili son durum şöyle:

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

NAPOLI 20 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

OĞUZ AYDIN: Bu sezon Fenerbahçe'de 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Milli forma ile Macaristan karşısında 2 maçta, 3 asist yapan futbolcu, İtalya, Fransa ve Hollanda liginde gündem oldu.

Napoli, Marsilya ve Ajax kanat oyuncusunu izlemeye devam ederken Fenerbahçe'ye ilgi mektupları ulaştı. Özellikle Napoli, Oğuz Aydın için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

İNGİLİZ KULÜPLERİ TRANSFERDE İSTEKLİ

YUSUF AKÇİÇEK: 19 yaşındaki stoper ile Manchester United, Bayern Münih, PSG ve Aston Villa ilgileniyor. Hem sol ayaklı olan hem de fizik açıdan çok kuvvetli bir futbolcu olan Yusuf, önemli teklifler almaya başladı.

Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında olan genç savunmacı, şimdiden 20 milyon Euro'yu gördü.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

KOSTIC TRANSFERİNE ENGEL

Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Kostic, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservisini almak için İtalya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor ve 6 milyon euro civarında bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

FRANKFURT DA DEVREDE

Kostic'in 4 sezon boyunca formasını giydiği ve kaptanlığı yaptığı Frankfurt'un, transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

MOURINHO KALMASINI İSTİYOR

Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında geliyor. Portekizli çalıştırıcı, Sırp yıldızının bonservisinin alınması gerektiğini yönetime iletti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

CENK TOSUN TRANSFERİ İPTAL

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun sakatlığı sonrası ayrılık iptal oldu.

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japonya'dan Urawa Red ile anlaşmıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

17 MAÇTA SÜRE BULDU

Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun Bosna Hersek maçında burnunun kırılmasının ardından Cenk Tosun'un ayrılığını veto etti. Bu gelişmenin ardından Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 33 yaşındaki Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

GALATASARAY'A DEV ÇALIM

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hücum hattında değişikliğe gitmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de adaylardan bir tanesi Angel Correa. 2015 yılından bu yana İspanya'da mücadele eden Arjantinli yıldızın, artık yeni bir maceraya atılmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

GALATASARAY DA İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Correa'nın en ciddi taliplerinden biri Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe. Arjantinli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Tigres ve Galatasaray da bulunuyor.

Ancak 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma şansı bulmayı hedefleyen Correa'nın, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Sarı-Lacivertliler'in, ezeli rakibi Galatasaray'a bir kez daha transferde çalım atmak istediği konuşuluyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

MAKUL BONSERVİS BEDELİ

Atletico Madrid ile sözleşmesi 2026 Haziran ayında sona erecek olan 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planladığı öğrenildi.

Deneyimli futbolcunun transferi için görüşmelerin hız kazandığı ve kısa süre içinde resmi adımların atılabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!

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