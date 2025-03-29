Milan Skriniar’a Premier Lig’den kanca!

Şampiyonluk iddiasını sürdüren ve kupada oynayacağı Galatasaray maçına odaklanan sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.



Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 30 yaşındakii savunmacı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.



Fichajes'in haberine göre; Bir dönem Jose Mourinho'nun da çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takımdan ayrılması beklenen Arjantinli stoper Cristian Romero'nun yerine Milan Skriniar'ı transfer listesine ekledi.



PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO



PSG ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 15 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.