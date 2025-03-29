Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, bu özel karşılaşmanın misafir tribün biletlerinin satışına başlandı. Bilet satışı, ABD Futbol Federasyonu tarafından yürütülmekte olup, yaşanabilecek herhangi bir aksaklık veya olumsuz durumda TFF sorumluluk kabul etmeyecek.

Karşılaşmayı misafir tribününden izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini ABD Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi olan www.ussoccer.com üzerinden satın alabilecek. ABD dışında bulunan futbolseverlerin ise bilet alımı için tickets@ussoccer.org e-posta adresi üzerinden ABD Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerekiyor.

A Milli Takımımızı yerinde desteklemek isteyen futbolseverler için önemli bir fırsat olan bu özel maçta tribünde yer almak isteyenler, bilet temini konusunda belirtilen resmi kanalları kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir.