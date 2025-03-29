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ABD maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 7 Haziran Cumartesi günü turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.40’ta başlayacak olan mücadele, ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu’nda oynanacak. Müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 14:46 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 14:46
ABD maçının biletleri satışa çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, bu özel karşılaşmanın misafir tribün biletlerinin satışına başlandı. Bilet satışı, ABD Futbol Federasyonu tarafından yürütülmekte olup, yaşanabilecek herhangi bir aksaklık veya olumsuz durumda TFF sorumluluk kabul etmeyecek.

Karşılaşmayı misafir tribününden izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini ABD Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi olan www.ussoccer.com üzerinden satın alabilecek. ABD dışında bulunan futbolseverlerin ise bilet alımı için tickets@ussoccer.org e-posta adresi üzerinden ABD Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerekiyor.

A Milli Takımımızı yerinde desteklemek isteyen futbolseverler için önemli bir fırsat olan bu özel maçta tribünde yer almak isteyenler, bilet temini konusunda belirtilen resmi kanalları kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilir.

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