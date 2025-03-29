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Bayern Münih'te ilk aday Bart Verbruggen

Bayern Münih, 39 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer’in futbol kariyerinde sona yaklaşmasıyla birlikte, kalede uzun vadeli bir çözüm arayışına girdi. Alman devi, Neuer sonrası dönemi güvence altına alacak genç ve potansiyelli bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Listenin başında Bart Verbruggen var.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 17:31 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 17:31
Bayern Münih’te ilk aday Bart Verbruggen

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İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, Bayern'in radarındaki ilk isim Brighton'da forma giyen Hollandalı kaleci Bart Verbruggen. 22 yaşındaki genç eldivenin performansıyla dikkatleri üzerine çektiği ve Bayern Münih'in yaz transfer döneminde Verbruggen için resmi bir teklif sunmayı planladığı belirtiliyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında olan Bart Verbruggen, Premier Lig ekibi Brighton ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Bayern'in, Neuer'in ardından uzun yıllar kaleyi emanet edebileceği bir isim olarak Verbruggen'i transfer listesinde öncelik hamlesi olarak gördüğü ifade ediliyor.

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