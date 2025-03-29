Fenerbahçe’den çılgın transfer! Dzeko’nun yerine gelecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 29. hafta maçında Bodrum FK'nın rakibi oldu.
Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu 4 golle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve Samsunspor beraberliğinin ardından yeniden 3 puanla buluştu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 29. hafta maçında Bodrum FK'nın rakibi oldu.
Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu 4 golle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve Samsunspor beraberliğinin ardından yeniden 3 puanla buluştu.
MAXIMIN GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, Bodrum FK maçıyla kadroya geri döndü.
Fransız futbolcu, Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmanın ardından Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmamıştı.
Maximin, maçın son bölümünde oyuna dahil oldu.
SKRINIAR'DAN İLK GOL
Fenerbahçe'nin Bodrum FK'ye konuk olduğu mücadelede ilklere sahne oldu.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı. Skriniar, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.
Öte yandan Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais yönetiminde 8 maçta ilk kez kalesinde gol gördü.
TALISCA'DAN DA İLK
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Bodrum FK maçında bir ilk yaşadı.
Fenerbahçe, Bodrum FK maçında 44. dakikada Mert Müldür'ün düşürülmesi sonrası penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 45. dakikada yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı.
TADIC'TEN DALYA
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerde dalya dedi.
Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın 72. dakikasında oyuna dahil olan Sırp futbolcu, sarı-lacivertlilerdeki 100. maçına çıktı.
Tadic, Fenerbahçe'de 27 gol ve 31 asistlik performans ortaya koydu.
FRED BELİRSİZLİĞİ
Sarı-lacivertli ekipte 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Kadıköy'de oynayacakları maç öncesi sakatlığı bulunan isimlerden Fred'in durumu merak ediliyor.
31 yaşındaki Brezilyalı maestro, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak olan dev derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.
Sambacının durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.
MOURINHO'DAN GALATASARAY SÖZLERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK galibiyetinin ardından konuştu.
Portekizli teknik adam, "Öncelikle Türk halkının bayramını kutluyorum. Tadic'i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor." dedi.
Mourinho, maçla ilgili, "Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum." diye konuştu.
Jose Mourinho, kupadaki Galatasaray ve ligdeki Trabzonspor maçlarıyla ilgili, "Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli." sözlerini sarf etti.
"VAR KONUSUNDA ŞANSSIZDIK"
Jose Mourinho, basın toplantısında, "Gol yemiş olmamız normal. İlk yarıda yediğimiz gol penaltı golüydü. Şanssızdık aslında, bugünkü VAR hakemi ve hakemin Glasgow'da olmamasından dolayı... Çok net penaltı pozisyonlarımız vardı. Elinden vücuttan ayrı olduğu ve topun ele çarptığı pozisyonlarda penaltılarımız verilmedi. Bugün el, vücuda yakın olsa da penaltı verildi. Golü böyle yedik. İkinci yediğimiz golde maç 4-1'di, çok oyuncu değişikliği yapmıştık, ritim ve konsantrasyon düşmüştü. Yediğimiz iki gol dramatik değil. Bugün 4 gol attık." diye konuştu.
"MAXIMIN KENDİNİ GELİŞTİRDİ"
Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmamasının ardından Bodrum FK maçıyla formasına kavuşan Allan Saint-Maximin için konuşan Mourinho, "Maximin, fiziksel olarak iyi durumda değildi. Milli arada ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik. 20 dakika buldu. Performansı takım gibiydi. Onun için geri dönmüş olmak güzel bir durum." açıklamasında bulundu.
YABANCI HAKEM YANITI
"Galatasaray kupa maçı ve yabancı hakemle ilgili görüşünüz nedir? TFF, sezon sonuna kadar yabancı hakem olmayacağını söyledi. Hocanın bu konudaki görüşü nedir?" sorusunun ardından Mourinho, şu sözleri kullandı:
"Benim fikrimin bir önemi yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek fikrim. Ben yabancıyım, Türk değilim. Çalışmak için geldim, bir şeyleri değiştirmek için değil. Bu konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih ediyorum. Bugünkü VAR hakemi yabancıydı ve hatta Portekizli'ydi. Garip bir penaltı verdi. Bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum. Çarşamba günü eleme usulü bir maç olacak. Kazanan yarı finale gidecek. İki takımın ana hedefi lig ama bizler çarşamba günü kazanmak istiyoruz. Yarın dinleneceğiz. Milli aradan sonra cuma günü maç oynamak zor. Amrabat ve Nesyri, milli maçlarını TSİ salı gece yarısı oynadılar. 1 gün dinleneceğiz ve pazar günü itibarıyla o maçı düşüneceğiz."
ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI
Mourinho, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için, "Yüzde veremem ama şansımız var. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık, durum var. Rüzgara karşı ilerlemeye çalışıyoruz. Umudumuz var. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli, rakibimizle puan farkını azaltmak için. Galatasaray'ın BAY haftası. Şampiyonluk için umudumuz var." değerlendirmesini yaptı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.
Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücumu çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Liverpool'un gözden düşen 25 yaşındaki Uruguaylı santrforu Darwin Nunez'i gündeme aldı.
NUNEZ BOMBASI
Liverpool'a geldiğinden beri beklentilerin altında kalan Nunez, yeni teknik direktör Arne Slot ile de iyi anlaşamıyor. Son Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG'ye karşı penaltı kaçırarak takımının elenmesine sebep olan forvetten hocası umudunu kesti.
KİRALIK HAMLESİ
Fenerbahçe, bunu fırsat olarak görerek 50 milyon euroluk yıldız golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.