Japonya’ya gitmesi beklenen Cenk Tosun Fenerbahçe’de kaldı!

Milli futbolcu, Urawa Red Diamonds ile anlaşmasına rağmen, takımda yaşanan sakatlıkların artması nedeniyle Mourinho'nun kararıyla kadroda tutuldu. Cenk Tosun, takımdan ayrılacağı için Rangers ve Samsunspor maçlarında yer almamıştı.
Milli futbolcu, Urawa Red Diamonds ile anlaşmasına rağmen, takımda yaşanan sakatlıkların artması nedeniyle Mourinho'nun kararıyla kadroda tutuldu. Cenk Tosun, takımdan ayrılacağı için Rangers ve Samsunspor maçlarında yer almamıştı.
Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transferi takımda kalan Cenk Tosun, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.