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Japonya'ya gitmesi beklenen Cenk Tosun Fenerbahçe'de kaldı!

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımına transferi iptal oldu. Tecrübeli golcünün ayrılığı teknik direktör Jose Mourinho tarafından engellendi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 22:14
Japonya’ya gitmesi beklenen Cenk Tosun Fenerbahçe’de kaldı!

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Milli futbolcu, Urawa Red Diamonds ile anlaşmasına rağmen, takımda yaşanan sakatlıkların artması nedeniyle Mourinho'nun kararıyla kadroda tutuldu. Cenk Tosun, takımdan ayrılacağı için Rangers ve Samsunspor maçlarında yer almamıştı.

Cenk Tosun (AA)Cenk Tosun (AA)

Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transferi takımda kalan Cenk Tosun, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

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