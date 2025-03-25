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U21'de mağlubuz! Türkiye - Belarus: 2-3 | MAÇ SONUCU

Ümit Milli Takım, milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçında Belarus ile karşılaştı. Pendik'te oynanan mücadelede milliler, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 23:23 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 23:23
U21’de mağlubuz! Türkiye - Belarus: 2-3 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmanın 30. dakikasında Belarus, Ruslan Myalkovsky'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ümit Milli Takım, 43. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Belarus, 73. dakikada Kirill Tsepenkov'un golüyle yeniden üstünlüğü sağladı: 2-1. Ancak milliler, Burak İnce'nin 82. dakikada kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Maçın son dakikalarında tekrar sahneye çıkan Kirill Tsepenkov, 87. dakikada attığı golle Belarus'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Ümit Milli Takım, mart ayı milli arası kapsamında oynadığı iki hazırlık maçını bir galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı. Milliler, geçtiğimiz cuma günü Kosova ile oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

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