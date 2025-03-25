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Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, diğer taraftan gelecek sezonun yapılanması adına önemli adımlar atıyor. Gündemdeki yıldızlar ise şimdiden göz kamaştırıyor. Sarı lacivertlileri sevince boğacak isim için sona yaklaşıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 16:18
Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

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Bu sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak uzun süredir hasretini yaşadığı şampiyonluk için özlemini gidermek isteyen Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezon konusunda da iddiasını gösteren Kanarya, çok önemli futbolcularla temas halinde.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

SAMSUNSPOR'U GEÇEMEDİ

Milli ara öncesinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, evindeki zorlu randevudan puan kaybıyla ayrıldı. Kanarya, rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve Galatasaray ile arasındaki farkın 9 olmasını engelleyemedi. Bir maç eksiği bulunan Jose Mourinho ve öğrencileri, kazansalar dahi fark 6'ya inecek.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

FOBİ OLDU

Geçtiğimiz sezon da rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında çok büyük bir yara almıştı. 99 puan toplayan sarı lacivertli ekip, ezeli rakibin sadece 1 puan gerisinde kalarak ikincilikle yetinmişti.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

RAKİP BODRUM FK

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kaldıktan sonra yeni bir sayfa açmak isteyen Fenerbahçe, 29. haftada Bodrum FK'nın konuğu olacak. 28 Mart Cuma günü oynanacak mücadele, 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

2 DERBİ ÜST ÜSTE

Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü iki derbi ile devam edecek. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Kanarya, 30. haftada ise Kadıköy'de Trabzonspor ile evinde kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

KAZAN VE BEKLE

Ligde 9 puan geride olan Fenerbahçe, Bodrum FK karşılaşmasıyla birlikte farkı 6'ya indirmek ve Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde moral bulmak amacında. Sarı kırmızılıların kayıp yaşaması halinde farkın daha da azalma şansı bulunuyor.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

2 KULVARDA TEK HEDEF: ZAFER

Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dünyada gündeme oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra elinde kalan iki kupayı da müzesine götürmeyi hedefliyor. Hem lig hem de kupada adını zirveye yazdırmayı hedefleyen Kanarya'da teknik heyet ve futbolculara güven tam.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

BODRUM MAÇI ANTRENMANLARI SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu önemli mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

Günün antrenmanı, sporcuların salonda yaptığı core (karın ve merkez bölge) egzersizleriyle start aldı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla tempoyu yükseltti. Teknik ekibin belirlediği program dahilinde pas organizasyonlarına ağırlık verilirken, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maçlar oynandı. İdman, oyunculara özel olarak hazırlanan bireysel antrenmanlarla sona erdi.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

TEK MAÇTA KAZANDI

Fenerbahçe bu sezon ilk kez karşılaştığı rakibini 27 Ekim 2024 tarihinde Kadıköy'de ağırladı. Sarı lacivertliler sahadan Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Kanarya bir yandan gelecek sezonun planlamasına da başladı. Hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde birbirinden önemli futbolcuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de sezon sonu gelmesiyle birlikte imzaların atılması adına önemli bir mesai harcanıyor. Yönetim, Jose Mourinho'nun talebi üzerine birçok isimle görülmeye devam ediyor.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

70 MİLYON EURO'YA YAKIN BONSERVİS ÖDEDİ

Sarı lacivertliler bu sezon kasasından çıkan bonservis bedelleriyle dikkat çekti. Toplamda 67.86 milyon euro ödeyen yönetim ayrıca bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız isimlerle de adından söz ettirmeyi başardı.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

EKSİKLER BELİRLENDİ

Jose Mourinho'nun takımda görmek istemediği oyuncularla yollarını ayıracak olan yönetim, istediği futbolculara da imza attırabilmek adına mesai harcayacak. Eksik bölgelerin belirlenmesi üzerine harekete geçilecek Özellikle savunma hattı ilk sırada geliyor.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

AYRILIKLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de bu sezon beklentileri karşılayamayan ve kontratı bitecek bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Portekizli çalıştırıcının beraber çalışmak istediği oyuncular da ortaya çıktı.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

ÇAĞLAR BELİRSİZ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok beğenip forma şansı vermesine rağmen sürekli yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen Çağlar Söyüncü'nün durumu henüz netleşmedi. Deneyimli savunmacı hakkındaki kararı deneyimli çalıştırıcı verecek. Milli stoperin iki sezon daha kontratı bulunuyor.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

MAXIMIN'E VEDA

Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin'in de sözleşmesi bittikten sonra kulübüne gönderilecek. Yarattığı dev zararla büyük hayal kırıklığı yaşatan Fransız kanat oyuncusu gündeme oturmuştu.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

BECAO YOLCU

Fenerbahçe'nin gönderilecekler listesinin başındaki isimlerden biri Becao. Brezilyalı defans, Çağlar gibi yaşadığı sakatlıklardan kafasını kaldıramadı ve uzun soluklu oynama şansı bulamadı. Kontratı bulunmasına rağmen yollar ayrılacak.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

YAŞLI KURTLARLA VEDALAŞILABİLİR

Sarı lacivertlilerin iki yıldızı Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile ilgili de net bir gelişme yok. Tadic konusunda köprülerin atılması yakın gibi gözükse de Dzeko ile anlaşma söz konusu olabilir.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

Zira Boşnak futbolcunun talipleri de var. MLS'ten istenen tecrübeli golcünün kararını vermesi ise teklif edilecek maaşa göre şekillenecek.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

OSAYI'YE İSTEDİĞİ PARA VERİLMEYECEK

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Osayi-Samuel, Premier Lig'e transfer olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun ayrılığı sonrası sağ kanattaki boşluğu Mimovic ile doldurmayı planlıyor.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

SÜRE ALAMADAN GİDİYORLAR

Bu sezon Fenerbahçe formasını bi dakika dahi terletmeyen Burak Kapacak ile Serdar Aziz de ligin tamamlanmasıyla birlikte kulüpten ayrılacak.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Yönetim ayrıca hem başarılı futbolcularından hem de elden çıkarmayı planladığı bazı oyuncularından yüksek bonservis bedelleri bekliyor. Eğer arzulanan girdi yaşanırsa transferde de önemli adımlar atılacak.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

İLK TRANSFER BİTİYOR

Sofyan Amrabat'ın kiralanması konusunda zorunlu satın alma maddesine sahip olan Fenerbahçe'de ilk tramsfer hamlesi geliyor. Takımın kiralık yıldızlarından Milan Skriniar için dev adım atıldı. Slovak futbolcu gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakırken bu birliktelik devam edecek.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir hamleye daha imza atıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Paris Saint-Germain (PSG) ile Milan Skriniar transferi konusunda önemli mesafe katetti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre taraflar 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşmaya vardı.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

30 yaşındaki stoper, çubuklu formayla şu ana kadar 12 resmi karşılaşmada görev alırken, toplamda 1110 dakika sahada kaldı. Sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 29 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Jose Mourinho ve ekibinin savunmadaki en güvendiği oyunculardan biri haline geldi.

Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

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