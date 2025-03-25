Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

RAKİP BODRUM FK
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kaldıktan sonra yeni bir sayfa açmak isteyen Fenerbahçe, 29. haftada Bodrum FK'nın konuğu olacak. 28 Mart Cuma günü oynanacak mücadele, 20.30'da başlayacak.
2 DERBİ ÜST ÜSTE
Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü iki derbi ile devam edecek. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Kanarya, 30. haftada ise Kadıköy'de Trabzonspor ile evinde kozlarını paylaşacak.
KAZAN VE BEKLE
Ligde 9 puan geride olan Fenerbahçe, Bodrum FK karşılaşmasıyla birlikte farkı 6'ya indirmek ve Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde moral bulmak amacında. Sarı kırmızılıların kayıp yaşaması halinde farkın daha da azalma şansı bulunuyor.
2 KULVARDA TEK HEDEF: ZAFER
Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek dünyada gündeme oturan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra elinde kalan iki kupayı da müzesine götürmeyi hedefliyor. Hem lig hem de kupada adını zirveye yazdırmayı hedefleyen Kanarya'da teknik heyet ve futbolculara güven tam.
BODRUM MAÇI ANTRENMANLARI SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu önemli mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı.