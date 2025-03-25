Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor

AYRILIKLAR BELLİ OLDU Fenerbahçe'de bu sezon beklentileri karşılayamayan ve kontratı bitecek bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Portekizli çalıştırıcının beraber çalışmak istediği oyuncular da ortaya çıktı.

ÇAĞLAR BELİRSİZ Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok beğenip forma şansı vermesine rağmen sürekli yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen Çağlar Söyüncü'nün durumu henüz netleşmedi. Deneyimli savunmacı hakkındaki kararı deneyimli çalıştırıcı verecek. Milli stoperin iki sezon daha kontratı bulunuyor.

MAXIMIN'E VEDA Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin'in de sözleşmesi bittikten sonra kulübüne gönderilecek. Yarattığı dev zararla büyük hayal kırıklığı yaşatan Fransız kanat oyuncusu gündeme oturmuştu.

BECAO YOLCU Fenerbahçe'nin gönderilecekler listesinin başındaki isimlerden biri Becao. Brezilyalı defans, Çağlar gibi yaşadığı sakatlıklardan kafasını kaldıramadı ve uzun soluklu oynama şansı bulamadı. Kontratı bulunmasına rağmen yollar ayrılacak.