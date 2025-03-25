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Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! "Türkiye'nin en iyisi"

Trabzonspor, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürüyor. Bordo-mavili takımın antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekke, kaleci Uğurcan Çakır hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 19:26 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 19:26
Fatih Tekke’den Uğurcan Çakır açıklaması! Türkiye’nin en iyisi

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Antrenman öncesinde "Uğurcan Çakır döndü mü?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, "Evet, döndü. Yarın antrenmanlara katılacak. Kalecimiz Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi" şeklinde konuştu.

Uğurcan Çakır'ın Macaristan karşısında yaptığı harika kurtarış (AFP)Uğurcan Çakır'ın Macaristan karşısında yaptığı harika kurtarış (AFP)

A Milli Takım formasıyla UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a karşı oynanan iki maçta da başarılı bir performans sergileyen Uğurcan Çakır, kalesine gelen 8 isabetli şutun 7'sini kurtararak dikkatleri üzerine çekmişti.