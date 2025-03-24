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Hakan Çalhanoğlu'dan transfer itirafı!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih için bir transfer itirafında bulundu. Milli futbolcu, Bayern Münih'e gitmeme nedeni olarak Inter taraftarlarını gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 17:19
Hakan Çalhanoğlu’dan transfer itirafı!

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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından Sport Mediaset'e açıklamalarda bulundu.

"BU YÜZDEN GİTMEDİM"

Hakan Çalhanoğlu, geçen yaz Bayern Münih'in ilgisi ve Alman ekibine gitmemesiyle ilgili olarak, "Buradaki taraftarlar beni sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da geliştirdi, daha fazla olgunlaştım. Onlara her zaman teşekkür edeceğim. Sadece benim için değil, bizim için yaptıkları şeyi anlatamam, bunu sadece yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir şey yaşıyorum. Taraftarlarımız inanılmaz. Stadyumumuzda bize inanılmaz bir güç veriyorlar ve biz de onlara önemli bir şey vermek, yaşatmak istiyoruz. Geçen yaz Bayern Münih'e gitmememin sebebi onlar mıydı, evet!" dedi.

Açıklamalarına devam eden ve Inter'de çok fazla şey kazanmak istediğini söyleyen milli yıldız, "Inter'i kesinlikle en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Büyük bir sorumluluğumuz var ve bunun farkındayız. Her şeyi kazanmayı umuyoruz." sözlerini sarf etti.

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