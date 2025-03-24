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Djokovic Nadal'ı geçti!

Novak Djokovic, Miami Açık'ta aldığı 411. galibiyetle ATP Masters 1000'de en çok maç kazanan tenisçi oldu ve Rafael Nadal'ı geride bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 16:30
Djokovic Nadal’ı geçti!

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Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında 411. galibiyetiyle İspanyol raket Rafael Nadal'ı geride bıraktı.

37 yaşındaki Sırp sporcu, Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek 411. maç galibiyetini elde etti ve rekora imza attı.

İspanyol raket Nadal, 410 galibiyetle listenin 2. sırasında yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda 25 Mart Salı günü İtalya'dan Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.

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