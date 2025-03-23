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Büyük hüsran Allan Saint-Maximin! Dev zararın mimarı oldu

Sezon başında büyük umutlarla Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de beklenen etkiyi yaratamadı. Fransız yıldız, son haftalarda kadroya dahi alınmazken, teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kriz sonrası tamamen gözden düştü. Yarattığı kriz ve uğrattığı zarar ise tuzu biberi oldu.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 17:40
Büyük hüsran Allan Saint-Maximin! Dev zararın mimarı oldu

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Yıldız oyuncunun performans düşüklüğü ve fiziksel yetersizlikleri, Mourinho'nun da tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam, Saint-Maximin hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi oynayacak durumda değil. Bu tamamen manipülasyon. İstediği fotoğrafı paylaşabilir, isterse photoshop yapıp karın kası da ekleyebilir ama gerçek şu ki antrenman yapmıyor."

Allan Saint-Maximin (AA)Allan Saint-Maximin (AA)

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI, KULÜBE ZARAR ETTİRDİ

Fenerbahçe, Saint-Maximin'i kadroya katarken tüm imkanları seferber etti. Al-Ahli'den kiralanan oyuncu için tam 8 milyon Euro (yaklaşık 327 milyon TL) kiralama bedeli ödendi. Oyuncunun maaşı Al-Ahli tarafından karşılansa da, performansı bu maliyetin karşılığını veremedi.

Allan Saint-Maximin (AA)Allan Saint-Maximin (AA)

FENERBAHÇE'NİN KASASI ZARAR ETTİ

28 yaşındaki sol kanat oyuncusu birkaç maç dışında etkili olamadı. Sabah gazetesinin haberine göre; bu süreçte, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk gelirleri dahil olmak üzere toplam 291.2 milyon TL gelir elde ettiği belirtiliyor. Ancak Saint-Maximin transferiyle birlikte kulübün kasası 35.8 milyon TL zarara uğradı.

Allan Saint-Maximin (AA)Allan Saint-Maximin (AA)

NAPOLI'YE TRANSFERİ DE GERÇEKLEŞMEDİ

Devre arasında Serie A ekibi Napoli ile adı anılan Saint-Maximin'in transferi, yaşanan mali anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kaldı. Böylece oyuncu sezonun ikinci yarısında da takımda kalmış oldu.

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