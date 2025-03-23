Büyük hüsran Allan Saint-Maximin! Dev zararın mimarı oldu

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Yıldız oyuncunun performans düşüklüğü ve fiziksel yetersizlikleri, Mourinho'nun da tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam, Saint-Maximin hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kendisi oynayacak durumda değil. Bu tamamen manipülasyon. İstediği fotoğrafı paylaşabilir, isterse photoshop yapıp karın kası da ekleyebilir ama gerçek şu ki antrenman yapmıyor."

Allan Saint-Maximin (AA) BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI, KULÜBE ZARAR ETTİRDİ Fenerbahçe, Saint-Maximin'i kadroya katarken tüm imkanları seferber etti. Al-Ahli'den kiralanan oyuncu için tam 8 milyon Euro (yaklaşık 327 milyon TL) kiralama bedeli ödendi. Oyuncunun maaşı Al-Ahli tarafından karşılansa da, performansı bu maliyetin karşılığını veremedi.