Büyük hüsran Allan Saint-Maximin! Dev zararın mimarı oldu

Yıldız oyuncunun performans düşüklüğü ve fiziksel yetersizlikleri, Mourinho'nun da tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam, Saint-Maximin hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kendisi oynayacak durumda değil. Bu tamamen manipülasyon. İstediği fotoğrafı paylaşabilir, isterse photoshop yapıp karın kası da ekleyebilir ama gerçek şu ki antrenman yapmıyor."
Allan Saint-Maximin (AA)
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI, KULÜBE ZARAR ETTİRDİ
Fenerbahçe, Saint-Maximin'i kadroya katarken tüm imkanları seferber etti. Al-Ahli'den kiralanan oyuncu için tam 8 milyon Euro (yaklaşık 327 milyon TL) kiralama bedeli ödendi. Oyuncunun maaşı Al-Ahli tarafından karşılansa da, performansı bu maliyetin karşılığını veremedi.
Allan Saint-Maximin (AA)
FENERBAHÇE'NİN KASASI ZARAR ETTİ
28 yaşındaki sol kanat oyuncusu birkaç maç dışında etkili olamadı. Sabah gazetesinin haberine göre; bu süreçte, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk gelirleri dahil olmak üzere toplam 291.2 milyon TL gelir elde ettiği belirtiliyor. Ancak Saint-Maximin transferiyle birlikte kulübün kasası 35.8 milyon TL zarara uğradı.