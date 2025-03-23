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Türkiye'nin Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu

Avrupa Şampiyonası sonrasında başladığı Uluslar Ligi macerasında A Ligi'ne bir adım uzakta olan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'ın konuğu oluyor. Bizim Çocuklar, ilk maçta 3-1 yendiği rakibini Budapeşte'de de mağlup ederek en üst klasmana adını yazdırmak ve devler arasındaki yerini almak istiyor. Vincenzo Montella kararını verdi ve millilerin ilk 11'i belli oldu. Macaristan - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 18:46 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 19:19
Türkiye’nin Macaristan maçı ilk 11’i belli oldu

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Türkiye, Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Macaristan'ın konuğu oluyor.

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Macaristan - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Milli takımımızın ilk maçtaki gollerinden birine imza atan Orkun Kökçü, rövanşta cezalı olmasından dolayı forma giyemiyor (AA)Milli takımımızın ilk maçtaki gollerinden birine imza atan Orkun Kökçü, rövanşta cezalı olmasından dolayı forma giyemiyor (AA)

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga.

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu.

Merih Demiral (Takvim Foto Arşiv)Merih Demiral (Takvim Foto Arşiv)

MERİH KADRODA YOK

İlk maçta cezası nedeniyle Macaristan karşısında forma giyemeyen Merih Demiral, Budapeşte'deki randevu öncesinde sakatlığının geçmemesi üzerine kadroya dahil edilmedi.

Stoper mevkisinde Samet Akaydin ve Abdülkerim Bardakcı ter döktü.

Arda Güler (Takvim Foto Arşiv)Arda Güler (Takvim Foto Arşiv)

ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ

Macaristan karşısındaki ilk karşılaşmada cezası nedeniyle oynamayan Arda Güler, ilk 11'deki yerini aldı. Vincenzı Montella'nın forma verdiği genç futbolcu bir maçlık aradan sonra milli kariyerine devam etti.

Türkiye ilk maçında MAcaristan'I 3-1 yendi (AA)Türkiye ilk maçında MAcaristan'I 3-1 yendi (AA)

AVANTAJ BİZDE

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, rövanş mücadelesine avantajlı bir skorla sahada yer alıyor. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle Macaristan deplasmanında kritik bir mücadele veriyor.

Milli takımımız, her türlü galibiyet, beraberlik ya da tek farklı mağlubiyet halinde adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak. B

Macaristan'ın 90 dakika sonunda iki farklı üstünlük sağlaması halinde ise maç uzatmalara taşınacak. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de skor değişmez ve iki farklı fark korunursa, turu geçen takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Macaristan'ın normal sürede tur atlaması için en az üç farklı galibiyet alması gerekiyor. Bu zorlu senaryoya rağmen milliler, ilk maçta elde ettiği avantajla rakibine karşı üstünlüğünü korumayı hedefliyor.

Türkiye, Budapeşte'den zaferle dönmek istiyor Türkiye, Budapeşte'den zaferle dönmek istiyor

ARDA VE MERİH DÖNDÜ

İlk maçta cezalı olan Arda Güler ve Merih Demiral, kart cezalarının sona ermesiyle yeniden forma giyebilecek duruma geldi. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Orkun Kökçü, rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakıyor.

Kerem Aktürkoğlu (İHA)Kerem Aktürkoğlu (İHA)

İKİ YILDIZ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da sakatlık yaşayan Mert Günok ve Yunus Akgün, kamp süresince bireysel antrenmanlarla tedavilerini sürdürdü. Ancak yapılan son değerlendirmelerde, iki futbolcunun da rövanş karşılaşmasına yetişemeyeceği belirlendi ve aday kadrodan çıkarıldılar.

Türkiye, Macaristan'ı elemesi halinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek (İHA)Türkiye, Macaristan'ı elemesi halinde Uluslar A Ligi'ne yükselecek (İHA)

BANİYA ÇAĞIRILDI

Kadrodaki eksilmelerin ardından, İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Baniya, milli takımın gerçekleştirdiği son antrenmanda da yer alarak hazırlıklara başladı.

İrfan Can Kahveci, Macaristan karşısında millileri rahatlatan golü atmıştı (AA)İrfan Can Kahveci, Macaristan karşısında millileri rahatlatan golü atmıştı (AA)

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

Bizim Çocuklar'ın gol sevinci (AA)Bizim Çocuklar'ın gol sevinci (AA)

RESMİ MAÇLARDA TÜRKİYE ÖNDE

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B Play-Off turu kapsamında Macaristan ile 17. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 16 maçın 9'u resmi, 7'si ise özel karşılaşma olarak gerçekleşti. Bu maçlarda Macaristan, genel galibiyet sayısında üstün durumda bulunuyor. Türkiye, geride kalan 16 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, Macaristan 9 kez sahadan galip ayrıldı. 2 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Türkiye bu maçlarda toplam 18 gol kaydederken, Macaristan 30 golle karşılık verdi.

Ancak resmi maçlara bakıldığında, A Milli Takım'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar oynanan 9 resmi maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, Macaristan 3 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Budapeşte'de oynanan ilk maç 2-2 biterken, rövanşta Türkiye sahasında 2-0 kazanmıştı. 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da 3-0'lık net skorlarla galibiyete uzandı. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Macaristan, evinde Türkiye'yi 3-1 yenerken, İstanbul'daki maç 1-1 sona erdi.

2020 yılında UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan iki karşılaşmada ise Macaristan üstünlük sağladı. İstanbul'da oynanan maçı 1-0, kendi sahalarındaki rövanşı ise 2-0 kazandılar.

Son olarak iki takım, 20 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi A/B play-off ilk maçında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Bu galibiyet, Türkiye'nin moral üstünlüğünü eline geçirmesini sağladı ve rövanş maçı öncesinde umutları artırdı.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

MACARİSTAN İLE OYNADIĞIMIZ MAÇLAR VE ALDIĞIMIZ SONUÇLAR

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
20.03.2025 İstanbul UEFA Uluslar Ligi 3-1
22.03.2024 Budapeşte Özel 0-1
18.11.2020 Budapeşte UEFA Uluslar Ligi 0-2
03.09.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi 0-1
26.03.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1
16.10.2012 Budapeşte Dünya Kupası Elemeleri 1-3
12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-0
07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2
05.09.1990 Budapeşte Özel 1-4
16.03.1988 Budapeşte Özel 0-1
04.04.1984 İstanbul Özel 0-6
22.09.1982 Györ Özel 0-5
29.04.1962 Budapeşte Özel 1-2
19.02.1956 İstanbul Özel 3-1

Not: İlk takım Türkiye olarak baz alınmıştır.

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