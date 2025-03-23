Bizim Çocuklar'ın gol sevinci (AA)

RESMİ MAÇLARDA TÜRKİYE ÖNDE

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B Play-Off turu kapsamında Macaristan ile 17. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan 16 maçın 9'u resmi, 7'si ise özel karşılaşma olarak gerçekleşti. Bu maçlarda Macaristan, genel galibiyet sayısında üstün durumda bulunuyor. Türkiye, geride kalan 16 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, Macaristan 9 kez sahadan galip ayrıldı. 2 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Türkiye bu maçlarda toplam 18 gol kaydederken, Macaristan 30 golle karşılık verdi.

Ancak resmi maçlara bakıldığında, A Milli Takım'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar oynanan 9 resmi maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, Macaristan 3 galibiyet elde etti. 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Budapeşte'de oynanan ilk maç 2-2 biterken, rövanşta Türkiye sahasında 2-0 kazanmıştı. 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da 3-0'lık net skorlarla galibiyete uzandı. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Macaristan, evinde Türkiye'yi 3-1 yenerken, İstanbul'daki maç 1-1 sona erdi.

2020 yılında UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan iki karşılaşmada ise Macaristan üstünlük sağladı. İstanbul'da oynanan maçı 1-0, kendi sahalarındaki rövanşı ise 2-0 kazandılar.

Son olarak iki takım, 20 Mart 2025 tarihinde İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi A/B play-off ilk maçında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Bu galibiyet, Türkiye'nin moral üstünlüğünü eline geçirmesini sağladı ve rövanş maçı öncesinde umutları artırdı.