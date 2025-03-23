Tükiye’nin Uluslar A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Türkiye, Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada tamamladıktan sonra adını play-off turunaz yazdırmış ve Macaristan ile eşleşmişti. Ay yıldızlılar, ilk karşılaşmada rakibini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yenmişti.
Türkiye, Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada tamamladıktan sonra adını play-off turunaz yazdırmış ve Macaristan ile eşleşmişti. Ay yıldızlılar, ilk karşılaşmada rakibini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yenmişti.
Rövanş için Budapeşte'de sahaya çıkan Bizim Çocuklar, sahadan bu kez 3-0'lık zaferle ayrılarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı.
Sıra hangi ülkelerle aynı grupta yer alacağımıza geldi. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
Almanya
Fransa
Çekya
Danimarka
Galler
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İspanya
İtalya
Norveç
Portekiz
Ukrayna-Belçika eşleşmesi kazananı
Avusturya-Sırbistan eşleşmesi kazananı
Yunanistan-İskoçya eşleşmesi kazananı