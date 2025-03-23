Tükiye’nin Uluslar A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Türkiye , Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada tamamladıktan sonra adını play-off turunaz yazdırmış ve Macaristan ile eşleşmişti. Ay yıldızlılar, ilk karşılaşmada rakibini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yenmişti.

Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek (AA)

Rövanş için Budapeşte'de sahaya çıkan Bizim Çocuklar, sahadan bu kez 3-0'lık zaferle ayrılarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Sıra hangi ülkelerle aynı grupta yer alacağımıza geldi. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...