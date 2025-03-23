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Tükiye'nin Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımımız, İstanbul'da 3-1 yendiği Macaristan'ı deplasmanda da devirerek adını A Ligi'ne yazdırmayı başardı. Bizim Çocuklar bu sonuçla birlikte Avrupa'nın en üst klasmanında mücadele edecek. Vincenzo Montella ve öğrencilerinin yer alacağı grupta karşılaşacağı ülkeler de merak konusu. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 21:57
Tükiye’nin Uluslar A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Türkiye, Uluslar B Ligi'ni ikinci sırada tamamladıktan sonra adını play-off turunaz yazdırmış ve Macaristan ile eşleşmişti. Ay yıldızlılar, ilk karşılaşmada rakibini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yenmişti.

Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek (AA)Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek (AA)

Rövanş için Budapeşte'de sahaya çıkan Bizim Çocuklar, sahadan bu kez 3-0'lık zaferle ayrılarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Sıra hangi ülkelerle aynı grupta yer alacağımıza geldi. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

Almanya

Fransa

Çekya

Danimarka

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

Galler

Hırvatistan

Hollanda

İngiltere

Milli takımımızın kazandığı penaltı sonrası Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek (AA)Milli takımımızın kazandığı penaltı sonrası Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek (AA)

İspanya

İtalya

Norveç

Portekiz

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

Ukrayna-Belçika eşleşmesi kazananı

Avusturya-Sırbistan eşleşmesi kazananı

Yunanistan-İskoçya eşleşmesi kazananı

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