Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Anlaşma tamam

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Süper Lig'de puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkaran Aslan, gelecek sezon için çalışmalarına da hız vermiş durumda.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Süper Lig'de puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkaran Aslan, gelecek sezon için çalışmalarına da hız vermiş durumda.
BUDAPEŞTE DÖNÜŞÜ İMZA
Dış transfer kadar iç transferle de uğraşan Galatasaray, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı'nın ardından Yunus Akgün ile de masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.
Yunus'un menajerinin talepleri nedeniyle uzayan sürece el atan Başkan Dursun Özbek krizi çözdü. Altyapısından yetiştiği G.Saray'da oynamanın hayali olduğunu belirten Yunus, kendisine önerilen senelik 2 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
Bu maaş, Yunus gibi en iyi dönemini geçiren Barış ile aynı seviyede.
AVRUPA YOLU KAPALI
Trendyol Süper Lig'de birçok rekoru elinde bulun duran Okan Buruk, Galatasaray ile iki lig şampiyonluğunun ardından üçüncü zafere koşuyor.
5. yıldızı takıp tarihe geçmeyi hedefleyen Buruk'un Cimbom'daki geleceği konuşulmaya başlandı.
Avrupa'dan birçok kulüp, başarılı hocayı yakından takip ediyor. Okan Buruk da Avrupa'da çalışmaya niyetli...
Bu nedenlerden dolayı Galatasaray yönetimi, hocasını takımda tutmak istiyor. Başkan Dursun Özbek, teklif gelmesi durumunda kapıları kapattı.
Özbek, Buruk'la birlikte bu sezonu şampiyon bitirip seneye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar hedefliyor.
SANCHEZ KORKUTTU
Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.
Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Galatasaraylı yıldız, bir pozisyon esnasında Brezilyalı eldiven Alisson ile çarpıştı. Bir süre yer kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.
Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.
Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.
ICARDI'YE DESTEK
Sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı Galatasaray için en son Fenerbahçe maçında gelip hasret gideren Mauro Icardi, ülkesinde ise boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor.
Geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gidince yıldız oyuncu, Nara'nın oyununa düşmüş ve koz vermişti. Ancak avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero'nun bu duruma tepkisi sert oldu.
DEVREYE DURSUN ÖZBEK GİRDİ
Üç isim kendilerinden habersiz bu işe kalkışan Icardi'yi bırakma kararı aldı. Ancak Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de Icardi'ye dev bir avukat ordusu tutan başkan Özbek'in bu üçlüyle görüşerek vazgeçirdiği kaydedildi. Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları İsabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.
50 MILYON EURO'LUK AŞK!
Arjantin basınına gören ikili resmen boşandı. Davanın bir de mali boyutu var. Wanda Nara, Icardi'den 50 milyon Euro'luk gayrimenkul talep ediyor. Wanda, Roma ve Milano'da bulunan birer lüks daire ile birlikte Como Gölü'nün kıyısındaki villayı istiyor. Icardi ise bunları vermeye asla razı değil.
MERTENS'E BÜYÜK ONUR
Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Napoli Belediyesi tarafından onurlandırılacak. Napoli, 6 Haziran'da Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verecek.
Mertens'e fahri vatandaşlık verilmesi kararı Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi tarafından 3 yıl önce verilmişti ancak organizasyon sürekli ertelendi. Mertens'e fahri vatandaşlık verilmesi için destekçilerden biri olan Napoli Meclis Üyesi Salvatore Flocco, "Karar çok eski ama nihayet doğru zamanı bulduk. Mertens'in Napoli ile harika bir geçmişi var." dedi. Yine kararın destekçilerinden biri olan Nino Simeone de, "Napoli'nin tüm zamanlarının en çok atan oyuncusunun takdir edilmesi şarttı." diye konuştu.
Mertens ise yaptığı açıklamada, "Belçika'da doğdum, şu anda Türkiye'de yaşıyorum ama kendimi Napolili hissediyorum." diye konuştu.
OSIMHEN'İN TEK ŞARTI BURUK!
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da takımın kiralık yıldızı Victor Osimhen'in geleceğine dair tartışmalar devam ediyor.
Nijeryalı golcünün bonservisini almak için kaynak arayışına giren sarı-kırmızılılar pek çok şirket ve iş insanı ile sponsorluk için görüşüyor.
"HOCA SENEYE YOKSA BEN DE YOKUM"
Yönetim, Victor Osimhen ve menajeri ile de görüşmelere başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk hakkında atılan istifa paylaşımlarından rahatsız olan Osimhen'in "Eğer hoca seneye yoksa ben de yokum" dediği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 26 gol 5 asist kaydetti.
GALATASARAY'DA İLK AYRILIK
Galatasaray'da sürekli forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ilgisini açıkça dile getirmesiyle, tecrübeli futbolcunun Karadeniz ekibine transfer olabileceği iddiaları güçlendi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan hangi oyuncuyu transfer etmek isterdiniz? sorusuna "Kerem Demirbay" yanıtını vermişti. Bu açıklama sonrası deneyimli orta saha oyuncusunun da transfere sıcak baktığı iddia edildi.
DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Galatasaray'da yeterli süre bulamayan Kerem Demirbay, daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitme fikrine sıcak bakıyor. Sezon sonuna kadar durumunu değerlendirecek olan yıldız oyuncunun, Samsunspor'un ilgisine olumsuz yaklaşmadığı belirtiliyor.
GALATASARAY ENGEL OLMAYACAK
Eğer Kerem Demirbay Samsunspor'a gitme konusunda kesin bir karar verirse, Galatasaray yönetimi de transfere engel olmayacak. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen futbolcu için Sarı-kırmızılı yönetimin de transfere onay vereceği konuşuluyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 30 maça çıkan Kerem Demirbay, sahada 909 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu, 3 asistle takımına skor katkısı verdi. Ancak sürekli ilk 11'de yer bulamaması, ayrılık kararında önemli bir etken olabilir.
Samsunspor'un Kerem Demirbay için somut bir adım atıp atmayacağı merakla beklenirken, deneyimli futbolcunun sezon sonunda Süper Lig'in Karadeniz ekibine transfer olup olmayacağı netlik kazanacak.
BERKE ÖZER İLE ANLAŞMA TAMAM
Galatasaray'ın gelecek sezonki ilk transferi de belli oldu. Sarı kırmızılılar, bonservisinin bir kısmı Fenerbahçe'de bulunan Berke Özer ile anlaşma sağladı.
Sarı kırmızılı kulübe söz veren milli kaleci de yurt dışından gelen teklifleri reddetti.
Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer, daha sonra Belçika'ya gitmiş ardından da Eyüpspor ile sözleşme imzalamıştı.