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TFF'den Halil Umut Meler'in durumu hakkında açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecine başlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Meler’in tedavi planı, bugün gerçekleştirilecek detaylı tetkiklerin ardından belirlenecek.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 16:33 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 16:33
TFF’den Halil Umut Meler’in durumu hakkında açıklama!

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Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in sakatlandığını duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, deneyimli hakemin tedavi süreci, bugün yapılacak detaylı tetkiklerin ardından başlayacak.

Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü oynanan UEFA Uluslar Ligi Play-Off karşılaşmasında görev almıştı. İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasındaki mücadelede düdük çalan Meler, maçın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissederek oyuna devam edememiş ve karşılaşmayı tamamlayamamıştı.

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