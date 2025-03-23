Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da dış atışlarla skor üretmeye çalıştı. Maçın 5. dakikasını 11-8 önde geçen ÇİMSA ÇBK Mersin, özellikle boyalı alanda bulduğu sayılarla farkı açtı. Skor üretmekte zorlanan Emlak Konut karşısında oyun üstünlüğünü ele geçiren Mersin ekibi, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte uzun oyuncularıyla sayı bulmaya çalışan Emlak Konut'a karşılık, topu iyi paylaşan ve hücumda temposunu sürdüren ÇBK Mersin, devreye 50-31'lik avantajla girdi.
ÇBK Mersin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu (AA)
Üçüncü periyotta McCowan'ın pota altındaki etkili performansıyla farkı açan Mersin temsilcisi, dış atışlardan da isabetli skorlar bularak farkı 28 sayıya kadar çıkardı. Son çeyreğe 74-46 önde giren ÇBK Mersin, oyun disiplinini elden bırakmadı.
Final periyodunda da kontrolü elinde tutan ÇİMSA ÇBK Mersin, parkeden 85-64 galip ayrılarak ING Kadınlar Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu.
Salon: Edirne Yeni Kapalı
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı
ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 13, Johannes 11, Carleton 16, Howard 14, McCovan 22, Asena Yalçın, Sinem Ataş 6, Pelin Derya Bilgiç 3, Derin Yaya
Emlak Konut: Thomas 8, Sehernaz Çidal 3, Parks 8, Macaulay 17, Ndour 17, Gamze Takmaz 2, İnci Güçlü, Berfin Sertoğlu 7, Ceren Akpınar 2
1. periyot: 27-13
Devre: 50-31
3. periyot: 74-46