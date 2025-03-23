3 paun Aubameyang’dan! Kenya - Gabon: 1-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşma, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Nyayo National Stadyumu'nda oynandı. Gabon'a galibiyeti getiren goller, yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang'dan geldi. Deneyimli futbolcu, 17. ve 53. dakikalarda attığı gollerle takımını öne geçirdi. Kenya'nın tek sayısı ise 63. dakikada Michael Olunga'nın ayağından geldi.

MARİO LEMINA'DAN TAM MESAİ

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Gabon Milli Takımı adına mücadele ettiği karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı ve takımının orta sahasında önemli bir rol üstlendi.

GABON SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle birlikte Gabon, F Grubu'ndaki 6. maçında 5. zaferini elde etti ve 15 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kenya ise 6 puanla grupta 4. sırada kaldı.