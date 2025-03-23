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Formula 1 ÇİN GP 2025 yarış sonuçları | 23 Mart Pazar F1 yarışını kim kazandı? 1. olan isim...

Formula 1 takviminde heyecanla beklenen ikinci yarış Çin Grand Prix’si, 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Peki F1 yarışını kim kazandı? İşte bu özel etkinlikle ilgili bilmeniz gereken detaylar.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 15:35 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 15:38
Formula 1 ÇİN GP 2025 yarış sonuçları | 23 Mart Pazar F1 yarışını kim kazandı? 1. olan isim...

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Formula 1 2025 sezonu, Avustralya Grand Prix'sinin ardından hız kesmeden devam ediyor. Sezonun ilk yarışında, değişken hava koşulları ve strateji hamlelerinin büyük rol oynadığı heyecan dolu bir yarış izledik. Lando Norris, 1 saat 42 dakika 06.304 saniyelik derecesiyle Avustralya'da birinci olmayı başardı. Peki F1 Çin Grand Prix'i kim kazandı? İşte son gelişmeler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sprint Yarışı ve Sıralama Turları

Çin Grand Prix'si öncesinde, 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 06.00'da Sprint yarışı yapıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ana Yarış

Çin Grand Prix'sinin ana yarışı, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 10.00'da başladı.

Formula 1 2025 sezonunun ikinci yarışı Çin Grand Prix'si, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. McLaren, bu yarışta adeta fırtına gibi esti ve pilotları Oscar Piastri ile Lando Norris, 1. ve 2. sırayı alarak büyük bir başarıya imza attı. Mercedes pilotu George Russell ise mücadeleyi 3. sırada tamamlayarak podyumda yerini aldı.

McLaren Zirvede, Russell Podyumda

Çin Grand Prix'sinin sonunda, McLaren'in yıldız pilotları Piastri ve Norris, yarışın başından sonuna kadar güçlü bir performans sergileyerek sırasıyla 1. ve 2. sırada yer aldılar. McLaren, takımlar şampiyonasında da liderliğini pekiştirdi. Russell ise Mercedes adına büyük bir başarıya imza atarak 3. sırayı elde etti ve podyumda McLaren'in ardından yer aldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Takımlar ve Pilotlar Sıralaması

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar sıralaması şu şekilde:

Pilotlar Sıralaması:

Lando Norris (Büyük Britanya) – 25 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 18 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 15 puan

Andrea Kimi Antonelli (İtalya) – 12 puan

Alexander Albon (Tayland) – 10 puan

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Takımlar Sıralaması:

McLaren – 27 puan

Mercedes – 27 puan

Red Bull – 18 puan

Williams – 10 puan

Aston Martin – 8 puan

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