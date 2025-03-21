Anderson Talisca ilk 11’e göz kırptı!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Anderson Talisca, milli arayı en iyi şekilde değerlendiren oyuncuların başında geliyor.



Sezonun kritik dönemine girilirken fiziksel eksiklerini kapatmak için yoğun bir tempoda çalışan Brezilyalı futbolcu, Jose Mourinho'nun gözetiminde özel antrenmanlarla güç kazanıyor.



İLK 11 YOLU GÖZÜKTÜ



Özellikle Samsunspor maçında fiziksel eksikleri göze çarpan Talisca, milli ara sonrası tamamen hazır hale gelmeyi hedefliyor.



Teknik ekip, oyuncunun kondisyon seviyesindeki artıştan memnun. Mourinho'nun ilerleyen haftalarda Talisca'yı En Nesyri ile birlikte hücum hattında daha sık kullanmayı planladığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Bodrum FK maçıyla çıkışa geçmesi bekleniyor.