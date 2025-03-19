Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

"MILAN İLE SÖZLEŞMEM VAR" İspanyol golcü Alvaro Morata, ülkesinde yaptığı açıklamada, Milan ile sözleşmesi olduğunu hatırlatarak; "Türkiye'nin en büyük kulübünde bir aile deneyimi yaşama ihtimalim vardı ve Galatasaray'a gitmeye karar verdim. Kesin bir transfer değil, önümüzdeki ocak ayına kadar sözleşmem var, orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var." dedi.

"UMARIM FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATABİLİRİM" "Türkiye ve Galatasaray çok etkileyici, çok kültürlü, size çok şey sunuyor. Ayrıca takımla birlikte Antalya'ya da çok gidiyoruz. Uzun deplasman yolculuğu olduğunda 3-4 günlüğüne plaja gidiyoruz ve gerçek şu ki inanılmaz. Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim."

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTERİM" Alvaro Morata, "Galatasaray'da uzun süre kalmak ister misin" şeklindeki soruya "Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi davranılıyor, çok şefkatliler. Ben de çok mutluyum" yanıtını verdi.

BARIŞ ALPER'İN TALİPLERİ ARTIYOR Performansıyla bu sezon Süper Lig'de kariyer rekorunu kıran Barış Alper için sezon başında ısrarcı olan Nottingham Forest'ın ardından bu kez de Atalanta devreye girdi. Cimbom ise minimum 25 milyon euroluk teklifleri değerlendirmeye alacak.