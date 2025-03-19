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Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı armasına eklemek istiyor. Sarı kırmızılı ekipte yaz aylarında hummalı bir transfer operasyonu da gerçekleştirilecek ve şimdiden girişimler başladı. Listede ise flaş bir yıldız var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 17:26 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 17:27
Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

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Sezona dört kupa hedefiyle başlayan ancak ikisinde istediği sonuca ulaşamayan Galatasaray'da hedef Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını zirveye yazdırabilmek. Büyük mücadele verilen iki kulvarda da hata yapmak istemeyen Cimbom, çifte zafer ile sezonu kapatmak amacında.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

SON MAÇINDA GOL YAĞDIRDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sahaya 68 puanla lider çıkan Cimbom, mücadelede rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

OSIMHEN KRALLIĞA KOŞUYOR

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Antalyaspor mücadelesinde gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Nijeryalı futbolcu ağları 3 kez sarsıp krallık yarışında rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Simon Banza Başakşehir karşısında gol sevinci yaşarken Krzysztof Piatek ise skor katkısında bulunamadı.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

JESTİ HERKESİ MUTLU ETTİ

Victor Osimhen Galatasaray'ın attığı 4 golde de pay sahibi olurken Alvaro Morata'ya yaptığı jest, herkese takımı ne kadar sahiplendiğinin göstergesi gibiydi. Sakatlıktan yeni çıkan İspanyol golcüye topu bırakan 26 yaşındaki forvet, kendisiyle aynı mevkide oynayan arkadaşının moral bulmasını sağladı.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Sarı kırmızılı takımda transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Taraftarın en çok merak ettiği konu ise Victor Osimhen. Yıldız golcünün takımda kalıp kalmayacağı konusunda pek çok gelişme yaşanıyor. Napoli'nin kararı, Cimbom'un transferdeki duruşu ve birçok talibin bulunması, sıcak bir dönemin geçeceğine işaret.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

ÇILGIN PLAN!

Galatasaray'da gösterdiği üstün performans ve takıma olan bağlılığıyla taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların en önemli isimlerinden biri haline geldi. Yönetim, Nijeryalı yıldızı kadroda tutabilmek adına tüm olanaklarını zorlamaya hazırlanıyor.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

Bu büyük transferin gerçekleşebilmesi için en kritik nokta, Osimhen'in Galatasaray'da kalmaya karar vermesi. Süper Lig devinde mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren yıldız oyuncu, eğer takımla yola devam etme yönünde bir karar alırsa, yönetim belirlediği transfer stratejisini hızla devreye sokacak.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

Öncelikli olarak Nicolo Zaniolo ve Köhn transferlerinden elde edilmesi beklenen 20.5 milyon Euro'luk gelir, doğrudan Osimhen için ayrılacak. Bunun yanı sıra, daha önce anlaşma noktasına gelinen bir sponsorla da iş birliği sağlanacak. Ayrıca, GS Store mağazalarında Osimhen'e özel tasarlanacak ürünler de ek bir gelir kaynağı oluşturacak.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

Osimhen'in henüz geleceğiyle ilgili kesin bir karar vermemiş olması nedeniyle, Galatasaray yönetimi sezon sonunu bekleme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve futbol yönetimi, sezon sonunda oyuncuyla bir araya gelerek karar sürecini yönetecek. Eğer Osimhen, sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etmek isterse, Napoli ile bonservis görüşmeleri başlayacak ve ödeme planı şekillendirilecek.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

Galatasaray taraftarları da bu kritik süreçte kulüplerine destek vermeye hazır. Sosyal medyada sık sık Victor Osimhen için kampanya çağrıları yapan taraftarlar, yıldız oyuncunun bonservisi için katkıda bulunmaya istekli. Yönetim de bu konuda farklı projeler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

"HAYAL DEĞİL"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen transferiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Victor Osimhen'in kalmasını istiyoruz, kendisiyle görüştük. Osimhen, Nisan ayında kararını bize bildirecek. Dünyanın 5 büyük takımı onunla ilgileniyor. Victor Osimhen'i transfer etmemiz hayal değil. Gözümüzde büyütmeyelim."

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından basına konuşan Osimhen de geleceği ve Barcelona iddiaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan hocam ve başkanla sezon sonunda görüşeceğiz. Şu anda kulübe büyük bir saygı duyuyorum ve burada çok mutluyum. Ailem de burada olmaktan dolayı çok mutlu. Bu kulüp Türkiye'nin en büyüğü ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerim ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya devam ediyorum."

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

ICARDI'DE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Forvet mevkisinde sıcak gündem sürüyor. Gelecek sezon sonunda bitecek kontratı öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrılması gündemde olan Mauro Icardi ile ilgili olarak her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Arjantinli golcünün İtalya'ya veya İspanya'ya gideceği yönünde ciddi söylentiler medyada yer alıyor.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

"MILAN İLE SÖZLEŞMEM VAR"

İspanyol golcü Alvaro Morata, ülkesinde yaptığı açıklamada, Milan ile sözleşmesi olduğunu hatırlatarak; "Türkiye'nin en büyük kulübünde bir aile deneyimi yaşama ihtimalim vardı ve Galatasaray'a gitmeye karar verdim. Kesin bir transfer değil, önümüzdeki ocak ayına kadar sözleşmem var, orada kalmam gerekirse de benim için sorun olmaz. Mutluyum, iyi adapte oldum, ama benim Milan ile sözleşmem var." dedi.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

"UMARIM FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATABİLİRİM"

"Türkiye ve Galatasaray çok etkileyici, çok kültürlü, size çok şey sunuyor. Ayrıca takımla birlikte Antalya'ya da çok gidiyoruz. Uzun deplasman yolculuğu olduğunda 3-4 günlüğüne plaja gidiyoruz ve gerçek şu ki inanılmaz. Galatasaraylılar takıma farklı bir duyguyla bakıyorlar. Bu etkileyici bir şey ve bunu bambaşka bir seviyede yaşıyorlar. Şu anda Galatasaray'da 25. şampiyonluğu kazanma şansımız var. Bu da formaya bir yıldız daha eklemek anlamına geliyor ve onlar için bu en önemli şey. Döndüğümüzde kupada Fenerbahçe maçı var ve umarım onları yeneriz ve iki gol atabilirim."

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTERİM"

Alvaro Morata, "Galatasaray'da uzun süre kalmak ister misin" şeklindeki soruya "Evet, onların da bunu istemesi lazım. Galatasaray'da çok mutluyum. Bana çok iyi davranılıyor, çok şefkatliler. Ben de çok mutluyum" yanıtını verdi.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

BARIŞ ALPER'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Performansıyla bu sezon Süper Lig'de kariyer rekorunu kıran Barış Alper için sezon başında ısrarcı olan Nottingham Forest'ın ardından bu kez de Atalanta devreye girdi. Cimbom ise minimum 25 milyon euroluk teklifleri değerlendirmeye alacak.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

BİLETLERİ KESİLDİ

Galatasaray'da takımdan gidecekler de sabırsızlıkla bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk, bazı isimlerin şimdiden üzerini çizdi. Carlos Cuesta, Kerem Demirbay, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir'in gelecek sezon kadroda olmaması gündemde.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

OSIMHEN'İN KANKASI NDIDI LİSTEDE

Yeni sezonun transfer operasyonunda birçok yıldız ile ilgilenen Galatasaray, orta sahasına çok önemli bir takviye yapmak amcında. Cimbom, Victor Osimhen'in yakın arkadaşı Wilfred Ndidi'yi listesine ekledi.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

İngiliz basınında Premier Lig'de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Leicester City'nin deneyimli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre ise geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 28 yaşındaki futbolcu, bu kez sarı-kırmızılı kulüpten gelecek bir teklifi değerlendirmeye alabilir.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

Nijeryalı futbolcunun, vatandaşı Victor Osimhen'in Galatasaray'daki performansından etkilendiği ve bu nedenle sarı-kırmızılı formaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Ndidi, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

Toplamda 1785 dakika sahada kalan başarılı orta saha oyuncusu, yeni sezonda kariyerine Galatasaray'da devam edebilir.

Victor Osimhen kankasını getiriyor! Galatasaray bombayı patlatacak

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