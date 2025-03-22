U19 Milli Takımımız, bugün UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'daki ikinci maçında İngiltere ile mücadele ediyor. Peki İngiltere-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Mart U19 Milli maç canlı nasıl izlenir? İşte maçın detayları…