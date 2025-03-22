U19 Milli Takımımız, bugün UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'daki ikinci maçında İngiltere ile mücadele ediyor. Peki İngiltere-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Mart U19 Milli maç canlı nasıl izlenir? İşte maçın detayları…
U19 Milli Takımımız, bugün UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'daki ikinci maçında İngiltere ile mücadele ediyor. Peki İngiltere-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Mart U19 Milli maç canlı nasıl izlenir? İşte maçın detayları…
İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere-Türkiye maçı, 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.
İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere ile Türkiye arasındaki UEFA U19 Avrupa Şampiyonasi Elemeleri maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç takip edilecek.
İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilir.