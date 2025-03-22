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İngiltere-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Mart U19 Milli maç canlı nasıl izlenir?

Bugün Türkiye, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında İngiltere ile karşı karşıya geliyor. Deeside Stadyumu'nda oynanacak mücadele hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki İngiltere-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri…

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 10:46
İngiltere-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Mart U19 Milli maç canlı nasıl izlenir?

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U19 Milli Takımımız, bugün UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'daki ikinci maçında İngiltere ile mücadele ediyor. Peki İngiltere-Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 22 Mart U19 Milli maç canlı nasıl izlenir? İşte maçın detayları…

(Kaynak: TFF)(Kaynak: TFF)

İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere-Türkiye maçı, 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00'da oynanacak.

(Kaynak: TFF)(Kaynak: TFF)

İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere ile Türkiye arasındaki UEFA U19 Avrupa Şampiyonasi Elemeleri maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç takip edilecek.

(Kaynak: TFF)(Kaynak: TFF)

İNGİLTERE-TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilir.

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