Efsane oyuncudan Victor Osimhen ve Chelsea açıklaması!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızlarından Emmanuel Petit, Osimhen'in Londra ekibine transfer olabileceği iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Petit, "Victor Osimhen'in yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Chelsea'ye güç, karakter ve goller kazandırabilir. Bana Diego Costa'yı anımsatıyor; savaşçı ruhu ve güçlü kişiliği var. Ancak bu yaz transfer piyasasında ondan daha iyi seçenekler de olabilir." sözleriyle dikkat çekti.