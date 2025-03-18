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Efsane oyuncudan Victor Osimhen ve Chelsea açıklaması!

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen, transfer piyasasında en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Süper Lig devinin bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Nijeryalı forvet için İngiltere’den de dikkat çeken açıklamalar geliyor. Konuşan son isim Emmanuel Petit oldu.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 18:57 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 18:57
Efsane oyuncudan Victor Osimhen ve Chelsea açıklaması!

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Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızlarından Emmanuel Petit, Osimhen'in Londra ekibine transfer olabileceği iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Petit, "Victor Osimhen'in yeteneklerini hepimiz biliyoruz. Chelsea'ye güç, karakter ve goller kazandırabilir. Bana Diego Costa'yı anımsatıyor; savaşçı ruhu ve güçlü kişiliği var. Ancak bu yaz transfer piyasasında ondan daha iyi seçenekler de olabilir." sözleriyle dikkat çekti.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ KARAR NİSAN'DA GELECEK

Galatasaray, Osimhen'i kadrosunda tutmak için girişimlerini hızlandırdı ve oyuncuya resmi teklifini iletti. 26 yaşındaki golcünün sarı-kırmızılı kulübe kararını Nisan ayında bildirmesi bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın bonservisini alarak gol yollarındaki etkisini kalıcı hale getirmek istiyor.

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