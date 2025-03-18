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Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk rekabetini liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı kırmızılılar, eksik bölgelerini tamamlayabilmek adına birçok isimle görüşme gerçekleştirirken Fenerbahçe'nin yıldızı takibe alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 18:00 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 18:02
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

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Üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak toplamda 25. kupasını almak isteyen Galatasaray, beşinci yıldızı yakasına takmak amacında. Aslan yenilgisiz şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmek ve Fenerbahçe'ye karşı unutulmaz bir zafer kazanmak adına çaba harcıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

ANTALYASPOR'U FARKA BOĞDU

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Fenerbahçe'nin Samsusnpor ile berabere kalmasının ardından puan farkını 9'a çıkarak Cimbom'da artık yenilgisiz şampiyonluk konuşulmaya başlandı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

OKAN BURUK'TAN YASAK

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, 27 maç sonunda 22 galibiyet ve 5 beraberlikle yoluna namağlup devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Alanyaspor ve Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetlerle üzerindeki kara bulutları dağıtırken, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle milli araya büyük bir avantajla girdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Cimbom, sezon sonunda 5. yıldızı takma hedefiyle motivasyonunu yüksek tutuyor. Ancak kulüp içinde gizliden gizliye konuşulan bir başka büyük hedef daha var: Namağlup şampiyonluk.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyet, oyuncuların bu hedefe odaklandığını fark etti. Ancak, takımın ana konsantrasyonunu koruyabilmesi adına bu konunun tesislerde konuşulmasına yasak getirildi. Buruk, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda sık sık uyararak, her maça final niteliğinde yaklaşmaları gerektiğini vurguluyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Türkiye Süper Ligi'nde bugüne kadar yalnızca Beşiktaş 1990-91 sezonunda namağlup şampiyon olmayı başardı. Siyah-Beyazlı ekip, 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlikle kupaya uzanmıştı. Galatasaray ise 1985-86 sezonunu yenilgisiz tamamlamasına rağmen averajla Beşiktaş'a şampiyonluğu kaptırmıştı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

34 yıl sonra bir ilki daha gerçekleştirme şansı yakalayan Sarı-Kırmızılılar, sezonu yenilgisiz tamamlayarak tarihe geçmek istiyor. Taraftarlar şimdiden bu büyük başarının hayalini kurarken, takım ise odaklanmış bir şekilde hedefine ilerliyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

ŞAMPİYON GALATASARAY!

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki kıyasıya mücadelede ipi hangi takımın göğüsleyeceği merak konusu oldu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Euro Club Index'in verilerine göre bu hafta şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Sezon başından bu yana favoriler arasında yer alan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 90.6'ya yükseldi. Sarı-kırmızılıların ikincilik şansı ise yalnızca yüzde 9.4 olarak hesaplandı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

CUESTA GÖNDERİLECEK

Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı stoperle sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

5 milyon euro bonservis bedeli belirlenen Cuesta, sadece yarım sezon forma giydiği Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemedi. Bu satış gerçekleşirse, sarı-kırmızılılar en az 3 milyon euro zarar edecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Son olarak Kasımpaşa maçında penaltıya sebebiyet vermesi, taraftarların tepkisini çekti. Sezon sonunda Galatasaray'daki macerası sona erecek olan Cuesta'nın yeni rotası ve takıma kazandırılacka yeni isim merak konusu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

KEREM DEMİRBAY İÇİN TALİP BEKLENİYOR

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Mario Lemina transferiyle de formayı unutan Kerem Demirbay'ın yaz aylarında takımdan ayrılması gündemde. Gurbetçi yıldızın Bundesliga'ya dönebileceği yönünde pek çok iddia Alman basınında yer alıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Eğer talep edilen bonservis bedeli karşılanırsa yollar ayrılacak. Ancak talip çıkmazsa bu kez fesih yoluna da gidilebilir. 31 yaşındaki futbolcunun bir yıl daha kontratı bulunuyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

YUSUF DEMİR'İN DE BİLETİ KESİLDİ

Gelecek sezon takımda yer almayacak isimlerden biri de Yusuf Demir. Avusturya'dan transfer edilen genç futbolcunun eğer Kerem Demirbay gibi isteyeni olursa gerekli kolaylık sağlanacak. Ancak çıkmazsa yine kendisiyle fesih yapılabilir.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

KİRALIK DA GİDEBİLİR BONSERVİSİYLE DE

Yusuf Demir'in kontenjan nedeniyle yaşadığı dezavantajı bir türlü aşamaması üzerine Galatasaray yönetimi hem kiralık hem de bonservisiyle göndermeye sıcak baktığı oyuncusu için her teklifi değerlendirmeye alacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

JAKOBS AYRILMAYACAK

Sezon başında Moanco'dan kiralanan Ismail Jakobs'un yaşadığı uzun süreli sakatlıklar üzerine nasıl bir aksiyon alınacağı merakla bekleniyor. 8 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunması, Senegalli futbolcu konusunda endişeleri artırıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Jakobs, kendisine sorulan "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, şu cevabı verdi: Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

TRANSFERDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Özellikle son iki sezondur kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken ve şampiyonluklar kazanan Galatasaray'da alınacak isimler büyük önem taşıyor. Yaz döneminde Kemerburgaz Tesisleri'ne yıldızların akın etmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

FENERBAHÇE'YE DEV DARBE!

Yeni Asır'ın haberine göre Süper Lig'in lideri Galatasaray, dış transferde önemli bir hamleye hazırlanıyor. Son olarak Antalyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle milli araya moralli giren sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Sarı-lacivertli ekip ile 30 Haziran 2025'te sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı sağ bek, kulübüyle yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki savunmacıyla yaptığı görüşmeleri sonlandırırken, bu gelişmenin ardından Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği tecrübeli futbolcu için şimdiden kolları sıvadı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Osayi-Samuel için yalnızca Galatasaray değil, Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu öğrenildi. 2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi-Samuel'in, yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atma ihtimali yüksek görünüyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

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