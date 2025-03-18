Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak toplamda 25. kupasını almak isteyen Galatasaray, beşinci yıldızı yakasına takmak amacında. Aslan yenilgisiz şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmek ve Fenerbahçe'ye karşı unutulmaz bir zafer kazanmak adına çaba harcıyor.
ANTALYASPOR'U FARKA BOĞDU
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Fenerbahçe'nin Samsusnpor ile berabere kalmasının ardından puan farkını 9'a çıkarak Cimbom'da artık yenilgisiz şampiyonluk konuşulmaya başlandı.
OKAN BURUK'TAN YASAK
Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, 27 maç sonunda 22 galibiyet ve 5 beraberlikle yoluna namağlup devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Alanyaspor ve Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetlerle üzerindeki kara bulutları dağıtırken, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle milli araya büyük bir avantajla girdi.