Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir

Eğer talep edilen bonservis bedeli karşılanırsa yollar ayrılacak. Ancak talip çıkmazsa bu kez fesih yoluna da gidilebilir. 31 yaşındaki futbolcunun bir yıl daha kontratı bulunuyor.

YUSUF DEMİR'İN DE BİLETİ KESİLDİ Gelecek sezon takımda yer almayacak isimlerden biri de Yusuf Demir. Avusturya'dan transfer edilen genç futbolcunun eğer Kerem Demirbay gibi isteyeni olursa gerekli kolaylık sağlanacak. Ancak çıkmazsa yine kendisiyle fesih yapılabilir.

KİRALIK DA GİDEBİLİR BONSERVİSİYLE DE Yusuf Demir'in kontenjan nedeniyle yaşadığı dezavantajı bir türlü aşamaması üzerine Galatasaray yönetimi hem kiralık hem de bonservisiyle göndermeye sıcak baktığı oyuncusu için her teklifi değerlendirmeye alacak.

JAKOBS AYRILMAYACAK Sezon başında Moanco'dan kiralanan Ismail Jakobs'un yaşadığı uzun süreli sakatlıklar üzerine nasıl bir aksiyon alınacağı merakla bekleniyor. 8 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunması, Senegalli futbolcu konusunda endişeleri artırıyor.