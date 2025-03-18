Patrick van Leeuwen’den Arseniy Batagov açıklaması!

Patrick van Leeuwen; "Batagov'un Trabzonspor'daki maçlarını izliyorum. Boş zamanlarımda birlikte çalıştığım diğer oyuncuları da takip ediyorum. Onların gelişimini görmek güzel. Batagov'un hırsları var. Türkiye'ye yedek kulübesinde oturmaya gitmedi. Evet, başlangıçta hemen süre alamadı ama adaptasyon her zaman olur. Türk futbolunda kendisini gösterip yeteneklerini sergileyeceğine inanıyorum." dedi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Batagov, performansıyla dikkat çekti. Genç savunmacı, 2 gol atıp 1 asist yaparak takıma katkı sağladı.