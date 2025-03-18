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Christian Eriksen Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı!

Manchester United’ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. İngiliz ekibinin formasını 2022'den bu yana terleten deneyimli orta saha oyuncusu, kararını vereceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 22:54 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 22:55
Christian Eriksen Manchester United’dan ayrılacağını açıkladı!

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Ülkesinde TV 2 Sport kanalına konuşan Eriksen, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. "Gelecek hakkında çok fazla düşünmedim. Kafamda yeni deneyimlere hazırım. Ne olacağına henüz karar vermedim." diyerek farklı seçeneklere açık olduğunu dile getirdi.

Manchester United'dan ayrılma sebebini ise şu sözlerle ifade etti: "Şu ana kadar bana sözleşme için gelen olmadı. Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Kimse konuşmadığı için gideceğimi anladım."

Manchester'ın krımızı formasıyleşu ana kadar 99 maça çıkan Eriksen, 7 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerinde hangi adımı atacağı ise futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

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