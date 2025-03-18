Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye gönderme! 8 yıllık sözünü gündeme getirdi

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Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi; "Yakında size vereceğimiz müjdeler var. Bunların bir kısmını 26 Nisan'daki genel kurulda açıklayacağız. Galatasaray sportif manada bir dünya markasıdır. Tesislerimizde eksikleri tamamlamak için harekete geçtik. Takımımız buraya geçti. Galatasaray'ın kendi değerleri var. Kenetlenmenin ve yaptığımız başarının sonuçlanması için birbirimize destek olmamız gerekiyor."

Dursun Özbek (AA) "25. şampiyonluk, 5. yıldız için en önemli şey desteğinizin artarak devam etmesi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize her zaman destel oldular. Her maç 50 bin kişiye oynuyoruz. Bundan sonra amatör branşlar için desteğimizi artıyoruz. Bir dünya markası olarak kendi yerlerimizi inşa etmemiz gerekiyor. Galatasaray bir dayanışma kültürüdür."